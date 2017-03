Avrupa’nın siyasetinin de artık Türkiye’den belirlendiğine vurgu yapan Başbakan Yıldırım, “Fazla oy almak için oturuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye... Millet kirli oyunu görüyor, Türkiye, ‘evet’le Avrupa’yı inletecek” dedi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ardahan mitinginde konuştu. 16 Nisan'da herkesin susacağını, milletin konuşacağını, milletin vereceği her "evet" kararının Türkiye'yi daha da ileri taşıyacağını söyleyen Yıldırım özetle şu mesajları verdi:



TÜRKİYE'SİZ İŞLERİ RAST GİTMİYOR: Bakın Avrupa'da bazı ülkeler, CHP hayırcı ekibiyle aynı şarkıyı söylüyor, aynı dili konuşuyorlar. Almanya, Hollanda yöneticilerini buradan kınıyorum. Aslında Almanya'da, Hollanda'da yaşayan milyonlarca kardeşimiz, soydaşımız yıllardan beri o ülkelerin ekonomilerine, refahına katkı sağlıyor. Esasında Almanya olsun, Hollanda olsun nüfusun çoğu, orada yaşayanların büyük bir kesimi Türkiye'nin dostu ama yöneticiler, fazla oy almak için oturuyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmayınca işleri rast gitmiyor. Bu Türkiye ne kadar büyük bir memleketmiş. Avrupa'nın siyaseti de artık Türkiye'den belirleniyor. Bilsinler ki bunlar bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremezler. Bu millet oynanmak istenen kirli oyunu görüyor ve biliyor. Bunun cevabı 16 Nisan'da. Türkiye, 'evet'le Avrupa'yı inletecek. Başbakan Yıldırım Artvin Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde de şunları söyledi:



AVRUPA'DA DEMOKRASİ KALİTESİ DÜŞÜYOR: Şu anda Avrupa'nın başının derdi, marjinal, ırkçı, Türk düşmanı, Müslüman düşmanı siyasetin yükselmesidir. En son Fransa'da iş yerlerinde başörtü takmasını yasakladılar, aynen bizim 28 Şubat gibi. Biz, bütün yasakları kaldırdık, kaldırdık, şimdi onlar başladılar. Türkiye demokrasisinin kalitesi, standardı yükselirken Avrupa'da kalite düşmeye devam ediyor. Hollanda'da, ne kadar çok methettikleri, böbürlendikleri Avrupa değeri varsa hepsini ayak altına aldılar. Bunların sicilini Bosna'daki katliamdan biliyoruz. Bunlar Mısır'da seçilmiş cumhurbaşkanını alaşağı eden darbecilerin yanında yer aldılar.







DEFTERİNİZ DÜRÜLECEK: PKK bölücü terör örgütü diyor ki, 'Aman hayır çıkması için gece gündüz çalışın, sakın evet çıkmasın.' Feto'yla kol kola girmişler, baş başa vermişler 'Hayır' çıkma sı için gece gündüz çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın, 'Evet' çıkacak, sizin de defteriniz dürülecek. Başbakan Yıldırım, ardından karayoluyla geçtiği Batum'da Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım, "Gürcistan'la ticaretimiz her türlü şarta rağmen devam ediyor. Hazır Artvin'e gelmişken değerli dostum Kvirikaşvili'nin davetine icabet ettik" dedi.





Başbakan Yıldırım, miting sonrası vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.



KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ :

Senin hatırına iki cumhurbaşkanı mı seçelim?'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili 'tek adam' eleştirilerine de yanıt veren Yıldırım, "Evet tek adam, iki tane mi cumhurbaşkanı seçelim senin hatırın için Kılıçdaroğlu? İki tane mi olsun? İki tane mi belediye başkanı seçelim? İki tane vali, kaymakam mı? O kafayı takmış, bu günlerde HDP ile çok mesai yapıyorlar, haşır neşir oluyorlar. Onların yavaş yavaş eş başkanlık tercihine doğru bir eğilimleri var. Şimdi tek adam olacak ama patron millet olacak. Görevi vereceksin, yapınca 'Devam et' diyeceksin, yapmayınca yolcu edeceksin işte bu kadar. Seçim olan yerde diktatörlük olmaz" dedi.