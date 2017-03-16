Türkiye'den kaçan teröristlerin sığınağı: Hollanda

Türk Bakanlara karşı faşizan çirkin uygulamalar sergileyen Hollanda'nın PKK'lı, DHKP-C'li ve FETÖ'cü birçok teröristi ülkesinde himaye ettiği ortaya çıktı. Hollanda, terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin kaçmayı tercih ettiği Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada.

Avrupa'nın bazı devletleri Türkiye'den kaçan teröristler için güvenli liman haline geldi. Türkiye ile diplomatik kriz çıkaran başta Hollanda gibi ülkeler terör örgütlerinin faaliyetlerine meşru alan açmaya devam ediyor. Türkiye'de kanlı saldırılar gerçekleştiren teröristler, kendi ülkelerine bakmadan Türkiye'ye insan hakları ve ifade özgürlüğü dersi vermeye kalkan Hollanda ve Belçika'yı kendilerine kalkan olarak kulanıyor.



Hollanda 2016'da PKK'nın Suriye kolu ve bazı devletlerin ortadoğudaki maşası PYD'nin ofis açmasına izin verdi, yine aynı yıl birçok FETÖ mansubu terörist Hollanda'ya kaçtı. Türkiye, Hollanda'ya kaçan toplam 33 teröristin iadesini resmi olarak isterken ikiyüzlü Hollanda yalnızca 1 teröristi iade etti.



Hollanda makamları terörle mücadelesinde, NATO'da müttefik olduğu Türkiye'nin yanında değil terör örgütlerinin yanında oldu, hatta Hollandalı milletvekili Harry van Bommel Türkiye'yi Hollanda'nın PYD'ye yardım etmesini engellemekle suçlayacak kadar ileri gitti..