1 milyon liralık uyuşturucu yakaladılar

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan ihbar üzerine durdurulan ve arama köpekleri Yaman ve Ben tarafından kontrol edilen TIR’dan 1 milyon lira değerinde 285 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TIR ile Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

285 KİLO UYUŞTURUCU

Antalya Aksu girişinde durdurulan şüpheli TIR'a yönelik operasyon düzenlendi. Yaman ve Ben adlı arama köpeklerinin aradığı TIR'dan 42 ayrı pakette toplam 279 kilo 340 gram kubar esrar, 6 kilo 460 gram toz esrar olmak üzere toplam 285 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon lira olduğu öğrenilen maddelerin son yıllarda satılmak üzere Antalya'ya getirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Yakalanan bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.