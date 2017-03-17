63 ByLockçu polise tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları gerekçesiyle aralarında ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 63 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 63 polis daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetö/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 68 şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aralarında emniyet müdürü ve amirlerinde bulunduğu 63 eski Polis ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.