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63 çu e tutuklama

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
  • Giriş Tarihi: 17.3.2017 19:58 Güncelleme Tarihi: 17.3.2017 20:45
63 ByLockçu polise tutuklama
63 ByLockçu polise tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması kullandıkları gerekçesiyle aralarında ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 63 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında kullanıcısı 63 daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetö/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 68 şahısın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aralarında emniyet müdürü ve amirlerinde bulunduğu 63 eski Polis ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.