Avrupa’ya İncirlik resti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Avrupa'nın faşist tutumuna karşılık İncirlik Üssü'nü hatırlatarak "Böyle devam ederse Türkiye, İncirlik'te her türlü tedbiri düşünür ve gerektiğinde her türlü kararı alır. Almanya'nın da kredinin sonsuz olmadığını bilmesi gerekiyor" dedi. Işık, Rusya'dan alınması planlanan S-400'lerle ilgili de "Türkiye kendi hava savunmasını sağlamak için S-400'leri alabilir, bunun önünde bir engel yok" dedi.



Bakan Işık, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gazileri ziyaret etti.