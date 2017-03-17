Bahçeli: "Halt ediyor, günaha giriyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Baykal'ın skandal sözlerine sert tepki göstererek "Dili bozulmuş birisi, 'beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygambere versen bozar diyebiliyor', elbette halt ediyor, günaha giriyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dili bozulmuş birisi, 'Beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygamber'e versen bozar' diyebiliyor, elbette halt ediyor, günaha giriyor. 16 Nisan referandumundan dolayı uykuları kaçanlar ille de kulp bulacaklar ya ama hesapları ters tepiyor, Allah ayaklarını dolaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, şu görüşlere yer verdi:

"Dilin kemiği yok derler, doğrudur ama kemiksiz de olsa vurdu mu yatırır. Dil gönülden beslenmedikçe dirlik getirmez, getirse de dengeli olmaz. Büyük düşünürümüz Yusuf Has Hacib 'Gözünü kollarsan gönül dilemez. Gönül dilemezse hiçbir şeye tutsak olmaz' diyor, ne güzel söylüyor. Mevlana, 'Garez gelince hüner kaybolur, yüzlerce perde iner gönülden göze' derken eksik bırakıyor. Garez olunca dil de yanılır, yanlışa çakılır.

Dili bozulmuş birisi, 'Beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygamber'e versen bozar diyebiliyor', elbette halt ediyor, günaha giriyor. 16 Nisan referandumundan dolayı uykuları kaçanlar ille de kulp bulacaklar ya ama hesapları ters tepiyor, Allah ayaklarını dolaştırıyor. Kalbin temizliği yüze, yüzün temizliği dile yansır. Heybede ne varsa ele o gelir, dilden ne çıkarsa talih veya talihsizliğin kilidini o açar."

"HOLLANDA KARARMIŞ DİLİNİN, KÖTÜ NİYETİNİN KURBANI OLDU"

Paylaşımında Hollanda'yı eleştiren Bahçeli, "Hollanda kararmış dilinin, kötü niyetinin kurbanı oldu, farkında değil. 15 Mart'ta seçim yapıldı, ırkçılık ve Türk düşmanlığı tokadı yedi. Bernard Shaw diyor ki 'Nefret, yüreksizlerin korkutuldukları zaman duydukları bir öç alma halidir'. Hollanda yüreksizliğe, nefrete yenildi. Hollanda'da varlık mücadelesi veren Türk soylu kardeşlerim muhataplarına demokrasiyi öğretti, sandıkta mesajı verdi, tahammülsüzlüğü yendi." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın telaşlı olduğunu aktaran Bahçeli, "Bir milleti imha için askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilinden ve dininden soğutmak kafidir. Avrupa'nın gayesi budur." değerlendirmesinde bulundu.

"KARŞIMIZDAKİ TEHLİKEYİ GÖRÜN, 16 NİSAN'A MÜHRÜ VURUN"

Bahçeli, ayrıca Türk gençlerine seslenerek şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sizler henüz okunmamış, henüz yazılmamış millet destanısınız. Karşımızdaki tehlikeyi görün, 16 Nisan'a mührü vurun. Arkanızı güneşe çevirirseniz, gölgeniz önünüze düşer. Dönün güneşe, kovun gölgeyi, davranın, harekete geçin, ülkenize sahip çıkın. Değerli gençler, bir düşünün Türkiye'yi çünkü düşünmek görmektir, bunu da bilin. Beka en çok sizin için en çok sizin geleceğinizin güvencesidir. Önce ateş edip sonra nişan almak komedidir. Zihninizin paraşütlerini açarsanız, iş yaptığını, şuuru kanatlandırdığını fark edersiniz."

"SİZLER FATİH'İN İSTANBUL'U FETHETTİĞİ YAŞTASINIZ"

Türk gençliğinde yetenek, cesaret, kuvvet ve kararlılık olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Diyorlar ki '18 yaşındaki gencin seçilme hakkına ulaşması anlamsızdır.' Sizler Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız, her şey size helaldir. İş mi, bulunur, aş mı, yapılır, ev mi, alınır, yuva mı, kurulur, para mı, kazanılır ama vatanın telafisi yoktur, bağımsızlığın ikamesi hiç yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Türk-İslam dünyasının ünlü düşünürü Yusuf Has Hacib'in "Yılma, ayrılma doğruluk yolundan, gençliği boşa geçirme, ondan yararlan." sözlerini anımsatan Bahçeli, "Yine diyor ki 'Sıkı tut gençliği, çabuk geçer. Nice sıkı tutsan da gençlik kaçar.' Silgiyi kalemden önce bitirmeyin,16 Nisan'da 'evet' deyin. Yusuf Has Hacib yine der ki 'Devletin başına geçen kimse, halkı yönetmeli iyi töreyle.' Töreyi hakim ve hadim kılmak için 'evet' diyelim." paylaşımında bulundu.

Açıklamasında, "Genç kardeşim, kınına girmeyen kılıçsın. Kabına sığmayan heyecansın. Özlemlerin var, hayallerin var, hedeflerin var, gerçekleştirmek için 'evet." ifadelerine yer veren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Düşünceleriniz sözleriniz olur, sözleriniz davranışlarınız olur. Davranışlarınız Türkiye'nin geleceği olur. Hadi 16 Nisan'da 'evet.' Çanakkale'ye giden onbeşliler 102 yıl evvel zalimleri ezmişti. Kınalı kuzular düşmanı denize gömmüştü. Aynısı şimdi de yapılır. Türk gençliği inanıyorum ki bu ülke için vazgeçilmeyecek yeminlerini tutacak, milleti için evet, devleti için evet, Türkiye için evet diyecektir."

Bahçeli, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'inci yıl dönümünü hasret ve hayranlıkla kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine de yer verdi.

Devlet Bahçeli, sosyal medya paylaşımında, "Türk gençliği bu ülke senindir, bu vatan senin namusuna zimmetlidir. Fitnenin elebaşlarına değil, istiklale, istikbale evet demelisin." değerlendirmesinde bulundu.