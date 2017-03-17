Başbakan Binali Yıldırım Gümüşhane'de konuşuyor - CANLI

Gümüşhane'de referandum mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "15 yıldır sorunları torunlara bırakmamak için çalışıyoruz" dedi.

Gümüşhane'de referandum mitinginde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yeni anayasadan biraz bahsedelim de Kılıçdaroğlu da öğrensin. Yeni anayasa ile yargı bağımsız ve tarafsız oluyor, çift başılık bitiyor. Türkiye artık bir saniye bile kaybedemez. O yüzden yeni sistemde seçimler 5 yılda bir yapılacak. Eskiden 17 ayda bir hükümet değişiyor. Zayıf iktidarlarla Türkiye zaman kaybetmiş. Yeni sistemle zayıf iktidarlar dönemini geride bırakıyoruz.

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