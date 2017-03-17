Zigana Geçidi'nin temeli atıldı

2. Zigana Tüneli’nin temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Yapımını 1,5 sene kısaltıyoruz” derken, inşaat işçileri için de ikramiye sözü aldı.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 km'lik 2. Zigana Tüneli'nin temeli bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle atıldı. Başbakan Yıldırım, Trabzon-Gümüşhane karayolu arasında yapımına başlanılan 14.5 kilometre uzunluğundaki 2 tüp tünel ile dünyanın en uzun ikinci tüneli, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ise en uzun tüneli olması planlanan yeni Zigana Tüneli'nde bir konuşma yaptı.

Törende bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, "1700 metrelik yukarıda bir tünel var. Onun hikayesini anlatayım. 1975 yılında temeli atıldı. 1989 yılında bitti. 14 senede bin 700 metre, bu yol ise 4 senede 29 km. Farkı görüyorsunuz değil mi ? Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. Burası Zigana Tüneli tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktası. Bu tünel inşa edilince Trabzon'dan Gümüşhane'ye, Bayburt'a oradan Aşkale, Erzurum, Erzincan'a giden yol daha kısalacak. Daha güvenli hale gelecek, insanlarımız rahat, konforlu şekilde seyahat edecek. Geçmişte bu Zigana Dağı nice ocakların sönmesine neden oldu. Hatta türkülere, ağıtlara konu oldu. Birbirlerine yolcu ederken insanlarımız yörede 'Zigana'da hayatta kalırsak, inşallah görüşürüz' diyorlardı. Artık bu topraklarda hayatta kalma derdi ile seyahat olmayacak. Konforlu, huzurlu, emniyetli şekilde vatandaşlarımız vatan toprağının her köşesine rahatça gidecekler, sevdikleri ile biraya gelecekler" dedi.

CUMA NAMAZI İÇİN KONUŞMASINI KISA TUTTU

Cuma namazı için konuşmasını kısa tutan Başbakan Binali Yıldırım, herkesi Cuma Namazı sonrasında Gümüşhane'de yapacağı mitinge davet etti. Başbakan Yıldırım, Yüklenici firma Cengiz İnşaat yetkilisi Mehmet Cengiz ile tünelin bitiş tarihi için de pazarlık yaptı. Cengiz, tünelin bitiş tarihi için 29 Ekim 2019 tarihine taahhütte bulundu. Başbakan Yıldırım, bunun üzerine "Yapımını 1,5 sene kısaltıyoruz" derken, inşaat işçilere için de Cengiz'den ikramiye sözü aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, son olarak "Karadeniz'de eskiden Temel vardı, Dursun vardı, bir de Hızır vardı. Temel atardı, 'Dursun' derdi, Hızır'ı da gönderirdi. Şimdi Temeli atıyoruz, 'Dursun' demiyoruz, Hızır'ı çağırıyoruz. Hızır gibi yetişiyor ve 4 senede 30 km'ye yakın tüneli bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından tünelin temel atma töreni Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de katılımı ile toplu olarak gerçekleştirildi.

TÜNEL İLE YOL SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKACAK

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli, tamamlandığında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun karayolu tüneli olacak. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden geçtiğimiz yıl başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiisinde sürdürülüyor. Şuana kadar iki taraftan toplam 2,5 km'lik bir kazı çalışması yapıldı.

580 milyon TL bedelli projenin 29 Ekim 2019 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor. Zigana Tüneli çift tüp tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu 29 kilometre olacak. Tünel havalandırma sistemi ile dikkat çekerken, Zigana Tüneli'nde şaft (doğal havalandırma) uygulanacak. Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle Gümüşhane-Trabzon arasında 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.