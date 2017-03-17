"Baykal, milletten özür dilesin"

Deniz Baykal'ın Trabzon'da referandum ile ilgili skandal yorum Ak Partili birçok isim tarafından tepkiyle karşılandı. Baykal’ın, "Bu kadar yetkiyi peygambere verseniz, peygamberi bozar"sözlerine tepki gösteren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Kalksın özür dilesin. Bu milletin böyle laflara tahammül etmesi imkansızdır. O hadsizliğin cevabını 16 Nisan’da alacaksınız. Yakışır mı, böyle bir benzetme yapılır mı?” dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, “'Hayır' dersiniz, 'hayır'ı başka gerekçelerle izah edebilirsiniz. Ancak, 'hayır'ı izahta zorlandığınız zaman böyle bir sözün söylenmesi asla kabul edilemez. Bu doğrudan doğruya dinin siyasete alet edilmesidir” dedi. İşte Ak Parti’den gelen tepkiler…

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da yaptığı "Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın, olmaz. Kimseye bu yetki verilmez. Verilmemelidir." açıklamasına ilişkin, "Kalksın özür dilesin. Bu milletin böyle laflara tahammül etmesi imkansızdır. Rencide olduk. Siyaset, politika yapacağım diye bu milletin değerlerine laf söyletmeyiz. Laf söyleyemeyeceğinizi de 16 Nisan'da bu millet size gösterecek. O hadsizliğin cevabını o gün alacaksınız. Yakışır mı, böyle bir benzetme yapılır mı?" dedi.

"BAYKAL ÇIKSIN DERHAL ÖZÜR DİLESİN"

Sağlık Bakanı Akdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da yaptığı açıklamaya değinerek, Baykal'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Akdağ, şunları kaydetti:

"Benim edebim müsaade etmez onu tekrarlamaya. Buradan, Erzurum'dan, Pasinler'den, Sayın Deniz Baykal'a sesleniyorum. Yaptığı hatayı derhal görsün. Çıksın bütün milleten özür dilesin. Ne söyledi biliyor musunuz? 'Bu kadar güç bir adama verilmez, peygambere bile verilse...' devamını ben söylemiyorum. Kalksın, özür dilesin. Bu milletin böyle laflara tahammül etmesi imkansızdır. Rencide olduk. Siyaset, politika yapacağım diye bu milletin değerlerine laf söyletmeyiz. Laf söyleyemeyeceğinizi de 16 Nisan'da bu millet size gösterecek. O hadsizliğin cevabını o gün alacaksınız. Yakışır mı, böyle bir benzetme yapılır mı?"

"BATIL, MİLLETİN İNANÇLARINI KÜÇÜK DÜŞÜRECEK BİR BENZETMEDİR"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, referandumda oylanacak anayasa değişikliğini eleştirdiği Trabzon'daki konuşmasındaki, "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Olmaz, kimseye bu yetki verilmez, verilmemeli" sözleri hatırlatılarak bu konudaki düşüncesi sorulan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Gerçekten kabul edilebilir bir söz değildir. Bir, önce peygamberler beşerdir ama şaşmazlar. Beşer şaşar lafı son derece yanlış bir laf. Peygamberler bizim inancımıza göre masumdurlar, suçsuzdurlar. Peygambere inanmanın gereği peygamberlerin suçsuz olduğuna inanmaktır. İkincisi, Hazreti Peygamber'den sonra artık bir peygamber gelmeyeceği için bunun üzerinden bir benzetmede bulunmak son derece yanlış ve çirkindir. Üçüncüsü, bir seçim, referandum kampanyası yapıyoruz. 'Hayır' dersiniz, 'hayır'ı başka gerekçelerle izah edebilirsiniz. Ancak, 'hayır'ı izahta zorlandığınız zaman böyle bir sözün söylenmesi asla kabul edilemez. Bu doğrudan doğruya dinin siyasete alet edilmesidir. Dini değerlerin siyasi kaygılarla harcanmasıdır. Baykal, tecrübeli bir siyasetçi. Ümit ederim ki bunları kast etmediğini çok kısa bir süre içerisinde açıklayacaktır. Aksi takdirde milletimizin büyük çoğunluğunun inançlarını tahrip etmiş olur. Yani küçük düşürmüş olur. Bu da doğru değildir. Kabul edilebilir bir durum değildir. Kendisinden bir açıklama bekliyorum. 'Sözlerim yanlış anlaşıldı onu kast etmedim' demesi, ne kast ettiyse onu açık bir şekilde ortaya koyması lazım. Böyle bir benzetme yanlış bir benzetmedir, batıl bir benzetmedir ve milletin inançlarını küçük düşürecek bir benzetmedir. Kabul etmiyoruz."

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmit'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplandırdı. Ak Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı AK Partili Nevzat Doğan'ın da katıldığı toplantıda Bekir Bozdağ, Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili yaptığı açıklamalar hatırlatılınca, şunları söyledi:

"Deniz Baykal'ın yaptığı açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. İslam literatürüne dair değerlendirme yaparken veya siyasette İslam literatürden bazı kavramları kullanırken siyasetçilerin çok dikkatli olması lazım. Toplumun hassasiyetlerine ve dini değerlerine kabullerine dikkat etmesi lazım. Maalesef sayın Baykal'ın yaptığı bu açıklama İslam'ın ve Müslümanların kabul ettiği peygamberlik anlayışı ile de bağdaşır bir yaklaşım değil. Keşke ilahiyatçıya sorsa söylediği sözün ne anlama geldiğini bir müftüye sorsa ona doğru cevapları verirler. Bunun saygısızlık olduğunu peygambere hürmetsizlik olduğunu İslam'ın peygamberle ilgili bakışını uymadığını kendilerine söylerler."