Binali Yıldırım: Hollanda’ya ayar verdik ırkçılığı frenledik

Avrupa’nın faşist tutumunu eleştiren Başbakan Yıldırım, “Yapılanları bir kenara yazdık” dedi. Yıldırım, Hollanda’nın seçim sonucu için ise “Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi, bir müddet daha ırkçılığı Avrupa’da frenledi” ifadesini kullandı

Çankırı Milli İrade ve Karabük Kent meydanlarında dün düzenlenen mitinglerde halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, özetle şunları söyledi:

SİZİ BİR YERE GÖTÜRMEZ: Ey Hollanda, ey Almanya. Özgürlükçü görünüp yasak uygulamak size yakışıyor mu? Türkiye'ye düşman olanları, teröristleri koruyup kollayacaksınız, cirit atacaklar, bakanlarımız geldiğinde de yolunu keseceksiniz, konuşturmayacaksınız. Orada yapılanları görüp bakanlarımıza destek olmaya gelen soydaşlarımızın, gurbetçilerimizin üzerine de atlarınızla itlerinizle yürüyeceksiniz. Bu zorbalık, bu yasakçı zihniyet Avrupa için kara bir lekedir. Hiç merak etmeyin, Türkiye büyük bir devlet. Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara, Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi, bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi. Ama aklınızı başınıza alın, bu düşmanca politikalar, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez.

BİR KENARA YAZDIK: Bölgesel barış ve küresel kardeşlik için din, mezhep ve görüş farklılıkları bir tarafa bırakılmalı. Çünkü biz aynı Yaradan'ın kullarıyız, Yaradan'dan ötürü birbirimizi seveceğiz. Şunu Avrupa'nın bazı ülkeleri hiç unutmasın, bu yapılanları bir kenara yazdık, gerektiği zaman gerekli karşılıkları da verildi, verilmeye devam edecek. Bu baskıcı tutuma en güzel cevabı vermeye hazır mısınız? Eminim ki, Avrupa'da yaşayan 5 milyon kardeşimiz de bunları takip ediyor, onları sakin olmaya, kışkırtmalara aldırış etmemeye davet ediyorum.

ELİF DOĞAN TÜRKMEN ÖRNEĞİ: Diyorlar ki '550 milletvekilini niye 600'e çıkarıyorsunuz, fuzuli masraf oluyor.' Sen bunu söyleyeceğine kardeşim, bir tane milletvekilin bir senede 2 trilyon telefon, mektup parası ödemiş. Eğer o ödenmeseydi, 10 milletvekilinin 4 senelik maaşı...

CHP'NİN 'TARAFSIZ SEZER'İ: Bunların 'tarafsız' diye yere göre sığdıramadığı bir cumhurbaşkanı vardı. Ahmet Necdet Sezer. O zat cumhurbaşkanı olunca Anayasa Mahkemesi üyeliğine kimi atadı biliyor musunuz? Bir üniversiteden arkadaşını. Bitmedi. Bir de baktık ki adam CHP üyesi. Bak bak bak tarafsız CHP'ye bak.

MEMLEKETİN YALAN FABRİKASI: Niye 'hayır' dediklerini bilmedikleri için milleti korkutmaya, aldatmaya devam ediyorlar. Bunlar 15 yıldır yalandan, dolandan, iftiradan başka bu millete hiçbir şey söylemediler. Adeta Karabük'ün Kardemir'i var, demir çelik fabrikası var, mavi alevi var, CHP de memleketin yalan fabrikası olmuş. Tek bildikleri, ürettikleri yalan, tezvirat.

BUNLAR ÜFÜRÜKÇÜ: (CHP lideri Kılıçdaroğlu) Allan ıslah etsin. 'Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının istediğini atayacak. Yok, aslı fesli yok. Bunlar okumuyor. Bunlar okumadan üfürüyorlar, üfürükçü bunlar.



GÜNEY KORE ULAŞTIRMA BAKANI'NI KABUL ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temel atma töreni dolayısıyla gelen Güney Kore Toprak, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kang Ho-In'i kabul etti. Kabulde ticaret açığının kapatılması, yatırımların ve turizmin artırılmasının yanı sıra FETÖ ile mücadele de ele alındı.



Selçuk ADIGÜZEL - Burak Erdem ÇELİK