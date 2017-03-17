Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hesabı sormazsak milletimize mahcup oluruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de halka hitap etti. Konuşmasında Avrupa tepkisini sürdüren Erdoğan "Gelin kahvaltı edin. Yemek yemeye geleceklerse gelsinler" gibi açıklamalarına karşı Avrupalılara sert çıktı: "Siz dalga mı geçiyorsunuz? Dostluğa da düşmanlığa da aynıyla karşılık göreceksiniz. Yoksa milletimize mahcup oluruz"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Biz millete efendi olmaya değil. Hizmetkar olmaya geldik. Şimdi bu milletimizle bir yere yürüyoruz. Nereye? 16 Nisan'a... Şu 30 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bu 16 Nisan bakın unutmayın 15 Temmuz'un bir intikamı olacaktı. Zira 15 Temmuz'da bu milletin evlatlarına kurşun yağdıranlar kimdi? FETÖ, PKK... Şimdi bunlar ne diyor? HAYIR diyor. Kandili de böyle Pensilvanyası da böyle... Anamuhalefet ne diyor? HAYIR diyor...

Bakın kimler bir araya geldi görüyor musunuz? Bunların yok birbirinden farkı. İşte şimdi ben de diyorum ki AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim EVET diyorlar. MHP'ye gönül veren kardeşlerim EVET diyorlar. Şimdi diyorum ki BBP'ye gönül veren kardeşlerim EVET diyorlar. Fakat CHP'ye HDP'ye Saadet'e gönül verenlere de sesleniyorum. Gelin sizler de bir olun. Beraber olalım, Hep birlikte Türkiye olalım.

KILIÇDAROĞLU'NA: SANA YAZIKLAR OLSUN!

Ülkemize çağ atlattık çağ. Çıkmış Anamuhalefetin başındaki zat diyor ki "huzur yok", "Mutluluk yok", "refah yok" diyor. Yazıklar olsun. Eline diline dursun. Sen SSK'nın başındayken hastanelerimizin halini benim vatandaşlarım bilir. Öyle mi? İlacımızı alamıyorduk ilacımızı. Kuyruklarda sıraya giriyorduk. Sıra gelmiyordu. Şimdi çıkıp sorsan "Benim dönemimdeki sağlık hizmeti hiçbir zaman olmadı" der.

Bizim milletimiz var ya. Şu eskişehirli kardeşlerim var ya. İrfan sahibi olduğu için her tehdidin her tehlikenin karşısında ülkesinin devletinin yanında yer alıyor. Tabi arada Anamuhalefetin başındaki gibi nasipsizler de çıkabiliyor. İşte 7 Ağustos'u biliyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'dan sonra biz Cumhurbaşkanı olarak sayın Bahçeli'yi davet ettik. Tereddütsüz sağ olsun geldi. Bu beyefendiyi de çağırdık. Fakat istemedi. Sonra birileri devreye girdi. Cuma günü olumlu cevap geldi. Ondan sonra da 7 Ağustos'u sahiplenemedi. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerim için üzülüyorum. Hadi eski sistemde 15 olsa 25 kalsa bir şekilde ülke yönetimine ortak olma şansları vardı. Yeni yönetim sisteminde artık milletin yüzde 50+1 oyunu almadan yürütme gücüne hükmetmek mümkün değil. Mecliste tabi temsili olacak. Ama bu genel başkanın kafasıyla CHP'nin iktidarını biz göremeyiz. Çocuklarımız da görür mü? onu da bilmiyorum artık.

EVET çıkarsa istifa edecek misiniz diye soruyorlar. Niye edeyim diyor! 7 seçim kaybetmiş etmemiş bir tane daha kaybetse niye etsin ki değil mi?

YENİ BİR YÖNETİM SİSTEMİ

Şimdi de milletimizi yeni bir yönetim sistemine hazırlıyoruz. Birileri ısrarla yeni yönetim sistemini şahsıma bağlayarak izah etmeye çalışıyor. Kardeşlerim. Biz faniyiz. Her an ölebilir miyiz? Ölürüz. Ve kardeşlerim hepimiz o musallaya geleceğiz. Müslümansak değil mi? Hocaefendi ne diyecek? Er kişi niyetine. Cumhurbaşkanı da olsan vekil de bakan da olsan er ya da hatun kişi niyetine diyecek cenaze namazını kılacaklar gömecekler. Bir daha da mezara uğrarlarsa ne ala...

Ne diyor o güzel eskişehir türküsünde biliyor musunuz? "Gelir yazın gider güzün, sılaya da mektup yazın, işte de geldim gidiyorum..."

Biz de yazın değil güzün giden turnalar gibi gün gelecek ebedi aleme göç edeceğiz. Ama Türkiye getirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 2023 hedeflerine ulaşacak. Ardından 2053 ve 71 vizyonlarını hayata geçirecek. İşte bu sistemi oyluyor ve onaylıyoruz. Büyük Türkiye için Eskişehir EVET diyor mu?

AVRUPA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

Şimdi ne yapıyorlar? Başörtüsünü yasaklıyor. Neymiş özgürlükmüş? Demokrasiymiş! Sıkıysa kipayı da yasaklasana? Bıktık ya bıktık. Bunlar Türkiye'yi çok üzdü. Türkiye'nin bakanları geldiğinde olağanüstü hal ilan etmenin neresi özgürlüktür. Belediye olağanüstü hal ilan ediyor ya hale bak!

BUNDAN SONRA UÇUŞ YASAĞI VAR

Benim Dışişleri Bakanıma uçuş yasağı getirenlere kusura bakmasınlar bizim de uçuş yasağımız var. Anti demokratik inanç özgürlüklerine karşı devletimin bakanına kapılarını kapatanlara bizim de kapılarımız kapalı. Yok öyle yağma yok!

DALGA MI GEÇİYORSUN?!

"Oturur bir kahvaltı yaparız yemek yeriz" geç onları geç! Hale bak sen dalga mı geçiyorsun? Sen kendi çıkarın için her türlü haydutluğu yapacaksın. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksin. Bu ülke kendine dostluk edene nasıl vefa ve dostluk ediyorsa. Bu ülkeye düşmanlık edene de bedelini ödetmek zorundayız. Aksi takdirde milletimize mahcup oluruz. Maskelerini çıkarmaya, ağızlarındaki baklayı ucundan kıyısından da olsa çıkarmaya başladılar.

BUNA DA HAYIR DİYEBİLİRLER Mİ?

Türkiye'yi anlayan anlıyor. Anlamayan inadına devam ediyor. Türkiye'deki Hayırcıları biz yeni tanımadık. Eskiden biliyoruz onları. Karşı çıktıkları köprülere yollara bakın giriyorlar mı? Geçiyorlar mı? Şimdi Çanakkale köprüsüne de HAYIR diyebilirler mi? Sıkıysa desinler! Dersler ama üzerinden geçerler. Bunlar hep yanıldı.