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, 'nu evinde ziyaret etti!

İHA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 19:40 Güncelleme Tarihi: 17.3.2017 02:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Sofuoğlu'nu evinde ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Sofuoğlu'nu evinde ziyaret etti!

Recep Tayyip , Sakarya’da katıldığı toplu açılış töreni sonrasında Dünya Motosiklet Şampiyonu ve milli motosikletçi ’nu evinde ziyaret etti.

Sakarya'da Demokrasi Meydanına maliyeti 1 milyar 542 milyon olan 118 projenin toplu açılışı için gelen Recep Tayyip , program sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Bu ziyaretinin ardından Erdoğan, Dünya Motosiklet Şampiyonu ve milli motosikletçi 'nu evinde ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı antrenman sırasında geçirdiği kaza sonrasında yaralanarak ameliyat olan Sofuoğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar eşlik etti.

Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.