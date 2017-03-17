Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Sofuoğlu'nu evinde ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da katıldığı toplu açılış töreni sonrasında Dünya Motosiklet Şampiyonu ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nu evinde ziyaret etti.

Sakarya'da Demokrasi Meydanına maliyeti 1 milyar 542 milyon olan 118 projenin toplu açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Bu ziyaretinin ardından Erdoğan, Dünya Motosiklet Şampiyonu ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı antrenman sırasında geçirdiği kaza sonrasında yaralanarak ameliyat olan Sofuoğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar eşlik etti.

Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi.