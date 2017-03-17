FETÖ'cü Adil Öksüz soruşturmasında 28 isme yasak geldi

15 Temmuz'un kara kutusu Öksüz'ün firarına ilişkin soruşturmada üst düzey istihbaratçık polis ve memurlara adli kontrol ile yurt dışı yasağı geldi.

Darbe girişiminden sonra yakalanıp savcılığa çıkarılan FETÖ'nün "Genelkurmay imamı" Adil Öksüz, 16 dakikada adliyeden çıkıp kayıplara karışmıştı. Öksüz'ün firarı sonrasında "görevi kötüye kullanma", "suç delilini yok etme, gizleme ve değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "silahlı örgüte üye olma" iddiasıyla özel ir soruşturma başlatıldı.

YENİ KAMERA KAYITLARI VAR

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, soruşturmada, aralarında 15 Temmuz'da Emniyet İstihbarat Dairesi ile Ankara Emniyeti İstihbarat Şube'de görevli üst düzey polis ve memurların da olduğu 28 kişi için adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirildi. Jandarma görevlileri ile bazı sivillerin de şüpheli olduğu soruşturmada yeni kamera kayıtlarına ulaşıldığı belirtiliyor.