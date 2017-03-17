FETÖ’cü alçaktan hakime küstah tehdit

Dün iki kızı da Bylock kullandığı için gözaltına alınan tutuklu FETÖ’cü eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Yılmazer, mahkeme heyetine, “Siz ileride hiç yargılanmayacağınızı mı düşünüyorsunuz. Benim dosyada terörist olarak yargılanmamı gerektirecek ne var? Bir gün bunları izah etmek durumunda kalmayacak mı Türkiye?" diyerek tehdit etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı davanın tutuklu sanığı eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "FETÖ bugün de benim için terör örgütü değil. Kişisel kanaatim de çalışmalarım da bu yöndeydi. İfadelerle delil üretilemez, şu anda ifadelerle delil üretilmeye çalışılıyor" dedi.

ÇAPRAZ SORGULAMA YAPILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Yılmazer'in savunma yapmayacağını ifade etmesi üzerine, çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın "Tahşiye grubuyla ilgili çalışma yapıyorsunuz da FETÖ hakkında neden çalışma yapmıyorsunuz?" sorusu üzerine Yılmazer, "Tahşiye radikalleşmişti" dedi.

Horasan'ın, "FETÖ radikalleşmemiş miydi?" sorusuna Yılmazer, "FETÖ bugün de benim için terör örgütü değil. Kişisel kanaatim de çalışmalarım da bu yöndeydi. İfadelerle delil üretilemez, şu anda ifadelerle delil üretilmeye çalışılıyor. Bir gruba terör örgütü denilmesi için mahkemenin bir kararı olması gerekir o örgüt hakkında" karşılığını verdi.

"3 SENEDİR CEZAEVİNDEYİM, OLAYLARI GÖRMEDİM"

Mahkeme Başkanı Horasan, "O zaman silahlı terör örgütü olduğuna dair bir karar yoktu diyordun. Son dönemde gerçekleşen onlarca olay, şehitlerimiz var. Şimdi nasıl o grubun silahlı terör örgütü olmadığını düşünüyorsun?" sorusu üzerine Yılmazer, kendisinin 3 senedir cezaevinde olduğunu, olayları görmediğini, mesleki tecrübesiyle böyle değerlendirdiğini aktardı.

FETÖ'CÜ YILMAZER'DEN KÜSTAH TEHDİT!

Şu anda terörist olarak yargılandığını kaydeden Yılmazer, "Siz ileride hiç yargılanmayacağınızı mı düşünüyorsunuz. Benim dosyada terörist olarak yargılanmamı gerektirecek ne var? Türkiye, bir gün bunları izah etmek durumunda kalmayacak mı? Yaptığım işlerde yanlışlık olabilir ama bile bile hiçbir işte yanlış yapmadım. Ben biatçı değilim." diye konuştu.