İki kızına Bylock gözaltısı

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ByLock kulladığı tespit edilen iki kızı gözaltına alındı. Babasının da avukatlığını yapan Sakarya Barosu'na kayıtlı Fatma Saadet Yılmazer, Sakarya'daki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 ruhsatlı, 1 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler ve FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ait kitaplarla CD'ler ele geçirildi. Aramada 1 dolarlık banknot ile örgütsel dokümanlar da bulundu. Yılmazer'in diğer kızı Rabia Fitnat Yılmazer de Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin FETÖ bağlantılı derneklerde üye kaydı olduğu ve her iki şüphelinin de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki şüphelinin de İstanbul'a getirileceği öğrenildi.