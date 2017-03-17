TSK’da ByLock operasyonu: 23 tutuklama talebi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 23 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi

FETÖ/PDY'nin örgüt içi haberleşmeyi sağlayan kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 23 TSK mensubu gözaltına alındı.

TUTUKLANMAK ÜZERE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 asker, bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildi . Şüpheliler, Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından savcılıktaki sorguları ardından tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki sorgusu devam ediyor.