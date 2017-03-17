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"Türkiye'ye üye olacağının garantisi verilmeli"

  • Giriş Tarihi: 17.3.2017 07:54
"Türkiye'ye üye olacağının garantisi verilmeli"
Türkiye'ye üye olacağının garantisi verilmeli

AB'nin Genişlemeden Sorumlu eski Komiseri Günter Verheugen, "Türkiye, kriterleri yerine getirirse Birliği'ne tam üye olacağının garantisi verilmeli" dedi.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu eski Komiseri Günter Verheuge, Türkiye ile AB arasındaki krizin çok tehlikeli bir şekilde tırmandığını vurgulayarak, "Ben tamamen yeni başlangıçtan yanayım. AB, kriterleri yerine getirirse Türkiye'ye ailesi içinde eşit haklara sahip daimi olarak yerini alacağını kayıtsız şartsız garanti etmeli" dedi.

Verheugen, Türkiye'nin de iç sorunlarını demokratik ve hukuk devleti kuralları içinde çözeceğinin güvencesini vermesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'da hiçbir ülkeyi faşistlerin yönetmediğini, Türkiye'nin de bir diktatörlük olmadığını belirten Verheugen, karşılıklı hakaretlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.