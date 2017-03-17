'Vur Emri' veren başkanın yanında bakın kimler var!

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip’in terör örgütü FETÖ militanlarıyla bağlantısı ortaya çıktı. FETÖ’nün seçim çalışmalarında, Ahmed Abutalip’e ciddi miktarda bağış yaptığı tespit edildi. Abutalip’in ise, Türkiye’ye gelerek örgüte ait vakıf ve kurumları gezdiği belirlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk Başkonsolosluğuna girmesine engel olmak için "özel time vur emri" verdiğini söyleyen Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip'in ipliği pazara çıktı. Yeni Akit'in haberine göre Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip'in öfkesinin perde arkasında Fetullahçı Terör Örgütü militanlarına yönelik operasyonlar var.

SEÇİM KAMPANYASI İÇİN BAĞIŞ YAPMIŞLAR

Abutalip'in Hollanda'daki FETÖ yapılanmasıyla yoğun irtibatı bulunduğu, Rotterdam'daki yerel seçimlerde FETÖ'den ciddi finans desteği aldığı belirlendi. Yapılan araştırmada Abutalip'in, örgütün Hollanda'daki finans ve bürokrasi yapılanmasında aktif görev alan FETÖ'cü HOGİAF eski Başkanı Mehmet Kabakyer, Zeki Baran ve Mevlüt Çakı'yla temas halinde olduğu ve sık sık bir araya geldikleri ifade ediliyor. 2009 yılındaki seçimler öncesi de FETÖ'nün Abutalip'i desteklediği, ABD'de seçimlerinde olduğu gibi Abutalip'in seçim kampanyasına önemli miktarda bağış yaptıkları ifade edildi. Mehmet Kabakyer, Zeki Baran ve Mevlüt Çakı'nın 2012 senesinde de Abutalip'i Türkiye'ye getirdiği, örgütün merkez üssü durumunda bulunan kapatılan Gazeteci Yazarlar Vakfı, Zaman Gazetesi ve diğer birimlerini gezdirdiği, Kayseri'de yapılanmaya mensup önemli iş adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdikleri vurgulandı.

BARAN MECLİS ÜYESİ ÇIKTI

Mehmet Kabakyer'in bir dönem başkanı olduğu Hollanda Genç İşadamları Federasyonu (HOGİAF) ve Rotterdam Genç İşadamları Derneğinin (ROGİAD) örgütün Hollanda'daki finans yapılanmasına dahil olduğu, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip'i izole eden birimde yer alan Zeki Baran'ın ise Rotterdam Charlois İlçe Belediye Meclisi üyesi görevinde bulunduğu kaydedildi. Mevlüt Çakı'nın ise Bilal Chicken adıyla tavuk üretim ve kesim işletmesi sahibi olduğu, çevre kentlerdeki belediye başkanı ve diğer yerel yöneticileri örgüt lehine yönlendirmekle sorumlu olduğu, son olarak Amsterdam Nieuw West Belediye Başkanı Ahmed Baddoud üzerinde yoğunlaşıldığı kaydedildi.