Yerli füze OMTAS bu yıl Kara Kuvvetlerine teslim edilecek

Roketsan tarafından kara kuvvetleri için geliştirilen yüzde yüz yerli roket OMTAS bu yıl TSK envanterine alınacak.

Son dönemde yerli savaş makineleriyle adından söz ettiren Türkiye, silahlı kuvvetlerine yeni bir silah kazandırıyor. Roketsan tarafından üretilen OMTAS bu yıl TSK'ya teslim edilecek. Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından OMTAS'ın videosunu yayınladı ve müjdeli haberi verdi.





TÜM HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

Kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı kullanılan 4 km azami menzil ve 200 m asgari menzile sahip OMTAS, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahiptir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çap: 160 mm

Azami Menzil: 4 km

Asgari Menzil: 0,2 km

Ağırlık: 35 kg (Kompozit Tüp Dahil)

Yakıt Tipi: HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Yakıt

Harp Başlığı Tipi: Reaktif Korumalı Zırhlara Etkili Duyarsız Tandem Harp Başlığı

Güdüm: Görüntüleyici Kızılötesi (IIR)

Hedef Tipleri: Ağır Zırhlı/Zırhlı Araçlar

Saldırı Tipleri: Doğrudan ve Üstten Vuruş

Lançer Görüntüleme Sistemi: Termal ve TV Kamerası



İşte Savunma Bakanlığının paylaşımı: