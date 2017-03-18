Almanlar’a tokat gibi yanıt

Berlin Teknik Üniversitesi senatosunun, "Barış için akademisyenler" bildirisi adıyla terör örgütünü övme ve destek gerekçesiyle meslekten ihraç edilen sözde akademisyenlerin arkasında durmasına İstanbul Beykoz'da yer alan Türk-Alman Üniversitesi'nden yanıt geldi. Üniversiteye, kaleme aldığı mektupla seslenen Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, bildirinin akademik değil politik bir faaliyet olduğunu belirterek, üniversitenin, bu bildiriyle terör faaliyetlerini meşrulaştıran kişilerin arkasında durduğunu gösterdiğine yer verdi.