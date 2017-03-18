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Almanlar’a tokat gibi yanıt

ZEYNEL YAMAN
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017
Almanlar’a tokat gibi yanıt
Almanlar’a tokat gibi yanıt

Berlin Teknik Üniversitesi senatosunun, "Barış için akademisyenler" bildirisi adıyla terör örgütünü övme ve destek gerekçesiyle meslekten ihraç edilen sözde akademisyenlerin arkasında durmasına İstanbul Beykoz'da yer alan Türk-Alman Üniversitesi'nden yanıt geldi. Üniversiteye, kaleme aldığı mektupla seslenen Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , bildirinin akademik değil politik bir faaliyet olduğunu belirterek, üniversitenin, bu bildiriyle terör faaliyetlerini meşrulaştıran kişilerin arkasında durduğunu gösterdiğine yer verdi.