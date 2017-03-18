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Aylardır aranan üyesi yakalandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 10:23 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 10:24
Aylardır aranan FETÖ üyesi yakalandı
Aylardır aranan FETÖ üyesi yakalandı

’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kişi, gizlendiği evde kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, /PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan uzun zamandır aranan Abdulsamet B.'nin Kösemehmet Mahallesinde bir evde gizlendiği istihbaratını alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Abdulsamet B., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdulsamet B., 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.