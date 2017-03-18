Aylardır aranan FETÖ üyesi yakalandı

Erzurum’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kişi, gizlendiği evde kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan uzun zamandır aranan Abdulsamet B.'nin Kösemehmet Mahallesinde bir evde gizlendiği istihbaratını alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Abdulsamet B., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdulsamet B., 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.