Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de - CANLI

Çanakkale zaferinin 102. yıl dönümü anma programı, 18 Mart Stadyumunda, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi değiştiren zaferin anma töreninde yaptığı konuşmada dünyaya çok önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Korkaklar zafer anıtı dikemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere, helikopterle Çanakkale'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çanakkale Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Çanakkale'ye geldi.

102. YILDA TARİHİ AN!

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün nirengi noktası temeline "tarih tüpü" konulacak. "Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanını alacak Çanakkale 1915 Köprüsü, inşaat bilgilerini içeren "tarih tüpü" ile ölümsüzleştirilecek.

ERDOĞAN VE YILDIRIM BIRAKACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümünde düzenlenen törende, "tarih tüpü", Başbakan Yıldırım tarafından köprünün temeline bırakılacak. Yapı Merkezi Holding AŞ Kurumsal İletişim Koordinatörü Oğuz Ayırga, 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en uzunu olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için dünya barışına dikkati çekmek amacıyla tarih tüpü hazırlattıklarını söyledi.

"KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"

Tarihi değştiren zaferin anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti, vatanı bayrağı ezanı istikbali ve istiklali szö konusu olduğunda gözü hçbir şey görmez. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikilen bu milletin önünde kim durabilir. Hep ne diyoruz; korkaklar zafer anıtı dikemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim amacımız, tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir. Ülkemizde bir kesim her zaman olmuştur. Bunlar bir asır öncede kahraman askerlerimiz düşmana dünyayı dar ederken birileri bu savaşa ne gerek var diyordu. Fırsat bulsalar ülkenin anahttarını düşmana kendi elleri ile teslim ederlerdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil son devletimizdir. Dolayısıyla Osmanlı da, Selçuklu da bizimdir. Devleti yaşatmanın yolu insanı yaşatmaktan insanı yaşatmanın yolu da kendisini güven içinde hissetmesinden geçiyor.

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