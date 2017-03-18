Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “18 Mart Çanakkale Zaferi” mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tıpkı 102 yıl önce Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz'da da en modern silahlar, milletimizin azim ve inancı karşısında çaresiz kalmıştır. 15 Temmuz'da yaşananların, bir asır önce Çanakkale’yi yedi düvele mezar eden ruhun ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 102'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğini kaydeden Erdoğan, "Bugün Çanakkale Zaferimizin 102. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Milletimizin neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutulmaması gereken bir derstir" ifadelerini kullandı.





Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de Türk milletinin en modern silahlara kafa tuttuğunun altını çizen Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



"Tıpkı 102 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz'da da en modern silahlar, milletimizin azim ve inancı karşısında çaresiz kalmıştır. 15 Temmuz'da yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden ruhun ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır. Çanakkale Zaferi'nin 102'inci yıl dönümünü kutluyor, bize bu mukaddes vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum."





Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayıyla paylaştığı videoda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitleri için yazdığı şiiri seslendirdi.