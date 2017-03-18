Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa'nın uyanması lazım!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, kendisinden olmayana hoşgörüsüzlük, nefret ve göçmen karşıtlığının Avrupa'yı çok tehlikeli bir uçuruma götürdüğünü belirterek, "Avrupa'nın uyanması lazım." dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonunun (TÜGİK) üçüncü olağan genel kurulunda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'de TÜGİK gibi sivil toplum kuruluşlarının her zaman itibarlı ve yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak özellikle girişimci dış politikada çok çalıştıklarına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin önemli yumuşak güçlerinden ekonomik gücünün parçası olan genç ve dinamik iş adamlarının dünyanın her yerinde yatırım yapmak istediğini belirtti.

Yurt dışında iş adamlarının önünü açmak için vize serbestisini sağlamaya çalıştıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, vatandaşların birçok ülkeye vizesiz seyahati için çalışma yaptıklarını kaydetti.

İş adamlarına verecekleri pasaportla vize almada birçok ülkeye gidebilmeleri için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB'nin esasen daha başından beri hak ettiğimiz ama 12 Eylül darbesinden sonra tekrar uygulamaya başladıkları vizeyi, vatandaşlarımıza bir an önce kaldırması lazım. AB ile uzaktan yakından ilgisi olmayan birçok ülkenin vatandaşlarına serbest vizeyi sağladılar. En son Gürcistan'a da sağladılar ki bizim komşumuzdur. Adeta pasaportsuz karşılıklı kimlikle seyahatlerimizi yapabildiğimiz bir ülkedir. Bunda bir mahsur yok ama Türkiye'nin ve Türk milletinin bunu hak ettiğini, AB'nin de anlaması lazım. Ama biz yine dünyanın değişik bölgelerinde vizesiz seyahati sağlamak için çalışıyoruz."

"FRANSA-ALMANYA DENGESİ DEVAM EDİYOR"

"İş adamlarımızın ürettiği ürünlerin her ülkeye ihraç edilebilmesi için yoğun çaba sarfediyoruz. Serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz." diyen Çavuşoğlu, bu mümkün değilse tercihli ticaret anlaşması yaptıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yurt dışı ziyaretinde iş adamlarını da yanında götürdüğünü, iş forumları düzenlediğini anımsattı.

Başta Suriye olmak üzere Irak ve Kıbrıs sorununun çözümü, Balkanlar'da ve Kafkaslar'da istikrar, bazı ülkelerdeki sorunların gerilimi tırmandırmaması için inisiyatifler kullandıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, çözüme ulaşmaya doğrudan katkı sağladıklarını bildirdi.

Çok yönlü dış politika izlediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, Avrupa'nın sadece Türkiye ile değil kendisiyle de ciddi sıkıntıları olduğunu ifade etti.

AB içinde Fransa ve Almanya dengesinin devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliğine en fazla Fransa ve Almanya'nın karşı çıktığını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Karşı çıkmalarının tek sebebi, Türkiye AB'ye girdiğinde bu denge bozulacak. Kapalı kapılar arkasındaki konuşmalarda bunu net şekilde söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA'NIN UYANMASI LAZIM"

Avrupa'nın kendi içinde sorunları olduğuna değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Avrupa'nın tüm değerleri erozyona uğramaya başladı. Ekonomik sıkıntılar var. Bunu atlatabilirsiniz ama Avrupa'nın ortak değerleri yok olmaya başladı. Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, kendisinden olmayana hoşgörüsüzlük, nefret ve göçmen karşıtlığı Avrupa'yı çok tehlikeli bir uçuruma götürüyor. Avrupa'nın uyanması lazım. Avrupa'yı kurtaracak olan kim? Esasen ırkçı partiler var. Irkçı partilerin karşısında kimlerin güçlü durması lazım? Merkezde siyasetçiler var, siyasi partiler..."

Merkez partilerin de son yıllarda ırkçı partilerin çizgisine geldiğini anlatan Çavuşoğlu, söylem ve eylemlerinde bunu gördüklerini dile getirdi.

16 Nisan'da yapılacak referandumun öneminden de bahseden Çavuşoğlu, "evet" diyenlerin linç edildiğini, "evet" diyenlere de "hayır" diyenlere de saygı duymak gerektiğini sözlerine ekledi.

"DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral ise en önemli özelliklerinin gerçek bir Türkiye mozaiğini oluşturmaları olduğunu söyledi.

İçlerinde her görüşten ve düşünceden arkadaşlarının olduğunu belirten Güral, "500 sektör ve meslekten 10 bin civarında üye arkadaşımız var. Bizi diğer sivil topluk kuruluşlarından ayıran en önemli özelliğimiz, ne olursa olsun moral ve motivasyonumuzu kaybetmeden sürekli kamuoyu ile duygu ve düşüncelerimizi paylaşabilmek olmuştur. Bu anlamda bundan sonraki dönemde de yeni Türkiye için, daha güçlü Türkiye için daha fazla çalışacağız." dedi.

Türkiye'nin gücünden rahatsız olan birtakım dış güçlerin olduğunu ifade eden Güral, "Genç nüfusu ile üreten bir Türkiye dış güçleri çok rahatsız ediyor. Biz bunun farkındayız. Birtakım antidemokratik yaklaşımlarla bakanlarımızın uçuşlarını engellediler. Bu tür gelişmelere de yakından tanıklık ediyoruz. Her zaman için milletimizi temsil eden kişilere destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.