FETÖ'ye Alman kıyağı

Almanya Şansölye’si Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli ikaz ettiği konuda yine aynı hatayı yaptı. Merkel, yine terör örgütlerine sahip çıkarak, FETÖ’nün kapatılan okullarının Almanlara satıldığı öğrenildi. Hollanda’da işlenen demokrasi cinayetlerine sahip çıkan Merkel bu kez FETÖ’ye kalkan oldu.

Almanya'nın FETÖ'ye verdiği destek kıtaları aştı! 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği ülkelerde FETÖ'ye ait eğitim kurumu adı altındaki hücre yapılanmalarının kapatılmasını istemişti. Birçok ülke bu çağrıya yanıt verince etkinliğini yitiren FETÖ'nün imdadına Almanya yetişti.

ETİYOPYA'DAN 6 OKUL

Buna son örnek Etiyopya'da yaşandı. Akşam'ın haberine göre, ülkede FETÖ okullarının 'Alman eğitim yatırımcılarına' satıldığı ortaya çıktı. Başta Nejashi Ethio-Turkish International Schools olmak üzere ülkedeki 6 FETÖ okulunun Almanya kökenli eğitim yatırımcılarına satıldığı ortaya çıktı. Alman sermayesi bu okulları alarak resmen FETÖ'ye kol kanat gerdi. Bu hainlik Deutsche Welle'ye de haber oldu. Haberde görüş bildiren Almanya'nın Etiyopya Büyükelçisi Alman firmanın ve yatırımcıların ismini vermekten kaçındı.