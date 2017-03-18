Gazi dedelerin gazi torunları

Alper Temelevren ve Ali Demirdaş’ın dedeleri, Çanakkale gazisi. Kendileri de 15 Temmuz’da yaralanan torunlar, “Dedelerimiz bu vatanı hainlere teslim edelim diye bırakmadı” diyor

Çanakkale gazisi Kırşehirli Mülazım Mehmet Çavuş ve Bolulu İsmail'in torunları Alper Temelevren (42) ile Ali Demirdaş (52), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olarak dedelerinin izinden gitmenin gururunu yaşıyor. 15 Temmuz gecesi Ankara'da Genelkurmay'ın önünde gazi olan Demirdaş, dedesi 1891 doğumlu Hacı Hasan oğlu Mülazım Mehmet (Canpolat) Çavuş'un kahramanlıklarının İstanbul gazetelerinde yazıldığını, padişah tarafından rütbesinin teğmenliğe yükseltildiğini belirtiyor.







'ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN'

Dedesinin Çanakkale Cesarettepe'de gazi olduğunu aktaran Ali Demirdaş şöyle devam ediyor: "Dedemin 1912'de köyünden çıkıp Balkan Harbi'ne katıldığını, ardından Çanakkale Cephesi'ne koştuğunu biliyoruz. 26 Nisan 1915'ten Haziran 1915'e kadar Cesarettepe siperlerinde düşmanla savaştı. Dedelerimiz bize bu vatanı, böylesi hainlere teslim edelim diye bırakmadı. Elbette o gece sabaha kadar dışardaydım. Allah bana o gece gazi olmayı nasip etti."







'GENE OLSA GENE ÇIKARIM'

15 Temmuz gazisi Alper Temelevren'in dedesi Bolulu İsmail de Çanakkale'de gazi olmuş. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece televizyonda Çanakkale filmi izlediğini söyleyen Temelevren o geceyi ve hislerini anlatıyor: "Olayı anlayınca hemen sokaklara çıktım. Atatürk Havalimanı'na kadar geldim. Orada sağ ayak bileğimden yaralandım. Allah bana gazi olmayı nasip etti. Şimdi böyle bir şey olsa yine hiç düşünmeden çıkarım. Bizler bu gaziliğin verdiği gururla yaşayacağız. Türk milleti olarak her türlü belaya karşı dik durmasını çok iyi biliriz. 100 yıl önce dedem Çanakkale'de yaptı ben de o gece aynı amaç için çıktım sokağa."



'HAİNLER KAZANSA EZANLAR DİNECEK, BAYRAK İNECEKTİ'

Ankara'da, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'ın önünde tankın üzerindeyken yaralanan Şinasi Kanat (44) da Çanakkale gazisi torunu. Dedesi Çorumlu Osman Gazi, savaşta kolunu kaybetmiş. İşte Kanat'ın anlattıkları: "Tankın üstünden düşünce belim, kolum ve bileklerimde kırıklar oluştu. Allah bana gazi olma gururunu yaşattı. Şimdi durumum iyi. Eğer o gece bu hainlere karşı durmasaydım ezanlarımız dinecek, bayrağımız inecekti. Kimse bu ülkede ezanları dindiremez, bayrağımızı indiremez. Dedem 100 yıl önce bunu engelledi. Şimdilerde de bizler engelleyeceğiz."

