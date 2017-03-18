Hollandalılardan Çavuşoğlu’na destek

Hollandalılar, Bakan Çavuşoğlu ile dertleşti: Türk bakanların Hollanda’ya alınmamasına çok üzüldük. Çok aptalca buluyoruz

Alanya Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaymakam Mustafa Harputlu'yu ziyareti sonrası çıkışta Antalya'da yerleşik olarak yaşayan Hollandalılarla selamlaştı, İngilizce sohbet etti. Elinde Türk bayrağıyla sevgi gösterisinde bulunan Hollandalı Sara Van Der Beek, 14 yıldır Alanya'da yaşadıklarını ve çok huzurlu olduğunu belirterek, "Burası, kendi ülkemden hatta Avrupa'dan çok daha güvenli. Türk bakanların Hollanda'ya alınmamasına çok üzüldüm. Çok aptalca buluyorum" dedi. Arie Ver Boon da Türk bakanları haklı bulduğunu ifade ederek, üzüntülerini dile getirmek için geldiğini kaydetti. Cees De Groot ise Mersin'den Kahramanmaraş'a, İstanbul'dan Muğla'ya kadar birçok şehre gittiğini her kentin ayrı güzel olduğunu vurgulayarak, "Buraya gelmemizin tek nedeni, Türk bakana destek vermek" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Dim Çayı'na yaptırılan ve Akköprü adı verilen köprünün açılışında da vatandaşlara seslendi. Çavuşoğlu, "16 Nisan'da benim vatandaşlarım, 16 Nisan öncesi de Avrupa'daki vatandaşlarım bu küstahlara en güzel cevabı verecek. Osmanlı tokadını gönderecek" dedi.