İkiyüzlü Avrupa

Başbakan Binali Yıldırım: Mısır’da darbe olurken sesi çıkmıyor, demokrasiyi unutuyorlar. Bosna’da soykırım olurken gözlerini kapıyor, insan hakları aklına gelmiyor. Mültecilere tekme atılıyor, kıllarını kıpırdatmıyorlar

Başbakan Binali Yıldırım Gümüşhane ve Bayburt'ta halka hitap etti. BBP, MHP ve Saadet Partili seçmenlere seslenen Yıldırım, "BBP, MHP ve Saadet Partililere sesleniyorum. Onlar aydınlık yarınlar için 'evet' diyecek" dedi. Yıldırım şu mesajları verdi:

DEMOKRASİDEN ESER YOK: Bizde demokrasi var ama Avrupa'da son zamanlarda demokrasiden eser yok. Bir bakıyorsunuz Hollanda bakanımızın önünü kesiyor. Atlarıyla, itleriyle vatandaşlarımıza saldırıyor. Hani nerede demokrasi, nerede insan hakları? Bu işler lafla olmuyor.

HİÇBİR ŞEY YANLARINA KALMAZ: Mısır'da seçilmiş cumhurbaşkanı alaşağı olurken sesi çıkmıyor, Bosna'da katliam olurken gözlerini kapıyor, insan hakları aklına gelmiyor. Suriyeli göçmenleri ülkelerine almamak için tekmeler atıyorlar, duvarlar örüyorlar. Sağduyulu olacağız. Diklenmeyeceğiz ama dik duracağız. Günü gelince de bunların hesabını tek tek soracağız. Yapılan hiçbir şey yanlarına kalmaz.

BİN TÜRLÜ YALAN, DOLAN: Almanya'da demokrasi ayaklar altında. Hayır için kampanya yapıyorlar. Bizim milletvekillerimize, bakanlarımıza gelince salonlar güvenlik bahanesiyle iptal oluyor. Bin bir türlü yalan dolan, engeller... Yahu Rotterdam oradaysa Gümüşhane burada. 16 Nisan'da demokrasi nasıl oluyormuş, göstereceğiz.

PEYGAMBERE SAYGISIZLIK NE HADDİNE: (Deniz Baykal'a) CHP'nin önceki genel başkanı öyle bir laf etti ki çok üzüldüm. Konuşması baştan aşağı ofsayt. Peygambere saygısızlık ne haddine. Bu aziz milletin inançlarına bile saygıları yok. Milletin değerlerini içinize sindiremediniz. Neymiş, tek adama bu kadar yetki verilmez. Millet AK Parti'yi iktidara getirdi, ne oldu, millete hizmet etti.



GENÇLERE GÜVENMEYEN GELECEĞE GÜVENEMEZ

Kılıçdaroğlu diyor ki gençler tezahürat yapsın, siyasete karışmasın. Hadi oradan! 15 Temmuz'da gençler göğüslerini siper etti. Sen bu geançleri ne zannediyorsun. Gençlere güvenmeyen, geleceğe güvenemez. (...) Cumhurbaşkanı, yardımcılarıyla, bakanlarıyla hükümetini kuruyor. Çalışmalara başlıyor. Başbakan artık olmayacak, başbakan ile cumhurbaşkanlığı birleştirilmiş olacak. Yetkiler dağılacak, mekanizma çalışacak. Yürütme işler hale gelirken yasama ne oluyor? Bir de ona bakalım. Yargı güçleniyor, Meclis güçleniyor.



SIKIYÖNETİMİ YENİ DÖNEMDE KALDIRIYORUZ

Yeni dönemde sıkıyönetim yok. Sıkıyönetimi kaldırıyoruz. Normal yönetim. İşte yeni anayasa bu. Hani tek adam? Yeni anayasada demokrasi var. Tek adam doğru. İki cumhurbaşkanı mı seçeceğiz. Kılıçdaroğlu istiyor diye iki tane muhtar mı seçeceğiz, iki belediye başkanı mı olacak? Nasıl olacak, iki kaymakam mı seçeceğiz, iki tane mi vali seçeceğiz. Tabii ki bir olacak. Tek adam olacak, ama patronu 80 milyon olacak.



'3-5' DE ONLARA BIRAK'

Yıldırım, tören için uçakla geldiği Trabzon'da ise bir vatandaşın, "Trabzon yüzde 70 olacak" diye seslenmesi üzerine, "Ne 70'i. Eskidendi o. Şimdi MHP de var" diyen Başbakan Yıldırım, "yüzde 99" diyen bir başka vatandaşa da, "3-5 de onlara bırak" diyerek gülümsedi.