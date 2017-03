İstanbul Jandarması’ndan dev sahtecilik operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başakşehir ve Zeytinburnu’nda dev sahtecilik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında ele geçirilen on binlerce sahte paranın yanı sıra yurt dışı ikamet izin belgesinin sahtesinin basılması şaşırttı. Çetenin her türlü evrakı profesyonelce düzenlemesi hayretle karşılandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca Y.T. ve Ö.E. isimli şahısların il genelinde dağıtılmak üzere piyasaya sahte para süreceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Zeytinburnu ve Başakşehir ilçelerinde bulunan iki ayrı adrese baskın düzenlendi.

YURT DIŞI İKAMET İZİN BELGESİ BİLE VAR

Düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan yüzbinlerce posta pulu, on binlerce çeşitli marka ve şirketlere ait hologram, on binlerce TABDK bandrolü, on binlerce çeşitli ülkelere ait boş vize kağıtları, üzerinde Atatürk figürü olan işlem görmüş binlerce özel beyaz kağıt, holografik şeritler, on binlerce sahte Dolar, Euro, Türk Lirası, egzoz pulu, çeşitli bankalara ait teminat mektubu, nüfus cüzdanı, kimlik kartı, yurt dışı ikamet izin belgesi ve pasaport ile bunların basımında kullanılan çeşitli renklerde kilolarca toz boya ve onlarca metal kalıp, 1 adet yazıcı, 1 adet UV ışığı makinası, 1 adet ofset baskı makinası, 1 adet varak yaldız makinası, 1 adet giyotin ve 1 adet para sayma makinası olmak üzere matbaacılıkta kullanılan toplam 14 adet makina ele geçirildi.

O BELGELERİN DE SAHTESİ YAPILMIŞ

Gerçeğe yakın para basmak için yeni teknikler geliştiren kalpazanların işyerinde ayrıca birçok kurum belgesinin de sahtesini yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan Y.T. ve Ö.E. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındı.

1 MİLYON 100 BİN LİRA SAHTE PARA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve parada sahtecilik' suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında bugüne kadar 9 operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 1 milyon 100 bin lira tutarında sahte para ele geçirildi.