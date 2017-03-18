Koreli Bakan: Dünya Türkiye'yi izliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Güney Koreli Bakan'ın Türkiye'ye övgü dolu sözlerini aktardı.

1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temeli bugün atıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'in kendisine "Son on beş yılda akıl almaz bir hamle yaptınız. Dünya Türkiye'yi izliyor" dediğini aktardı.

Ahmet Arslan, şunları aktardı:

Ülkemizin konumunu düşündüğünüzde, bu konuda çok uzman olmaya gerek yok. Çankkale'ye köprü gerekir, Osmangazi gerekir, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekir. Zira ecdad 150 sene önce zaten "denizin altından geçmek gerekir, tren yürütmek gerekir" demiş zaten.

"BUNLARI GÜÇLÜ HÜKÜMETLERLE BAŞARDIK"

Önemli olan düşünmek, sadece laf söylemek değil, gerçekten bunu gerçekleştirmek. Bizim avantajımız şu, 15 yıldır çok güçlü hükümetlerle, vatandaşımızdan aldığımız çok güçlü destekle hedefler ortaya koyuyoruz ve bu hedefleri de gerçekleştiriyoruz.

"AKILALMAZ BİR HAMLE YAPTINIZ, DÜNYA TÜRKİYE'Yİ İZLİYOR"

İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de, diğer büyük projelerimizle birlikte sair zamanlardaki hükümetlerden farklı olarak biz sadece söylemiyoruz, yapıyoruz.

Koreli Bakan'la konuştuk dün. "Son 15 yılda akıl almaz bir hamle yaptınız, dünya Türkiye'yi izliyor ulaştırma projelerinde" dedi.

İstikrar ve güven olunca bunları yapıyorsunuz, dünya da sizi izliyor.