KPSS ve Kozmik Oda savcıları ByLock’çu çıktı

FETÖ’nün Kozmik Oda kumpası ile KPSS hırsızlığı örtbasının başaktörleri olan tutuklu savcı Mustafa Bilgili ve firari Şadan Sakınan’ın örgüt uygulamasını kullandığı belirlendi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski savcı Mustafa Bilgili ile daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği yapan firari Şadan Sakınan'ın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ soruşturmsı kapsamında Bilgili ile firari Sakınan'ın adlarına kayıtlı cep telefonları incelendi. Bilgili ve Sakınan'ın 2014'ten itibaren ByLock'u aktif kullandıkları tespit edildi.



DEVLET SIRRINA GÖZ DİKTİ

Eski Ankara savcısı Mustafa Bilgili, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan, Aralık 2009'da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "suikast düzenleneceği" iddiası üzerine açılan soruşturmayı yürütmüştü. Savcılık, Genelkurmay Başkanlığı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığına ait "devlet sırrı" niteliğindeki belgelerin bulunduğu 11 ve 16 numaralı odalarda (kozmik oda) arama yapmak istemiş, Genelkurmay Seferberlik Tetkik Dairesi Başkanlığı görevlileri ise çift kilitli çelik kapılarla muhafaza edilen odalardaki bilgi, belge ve arşiv kayıtlarının devlet sırrı niteliğinde, devletin güvenliğiyle ilgili doğrudan bilgiler içerdiğini belirterek, giriş izni verilemeyeceğini ifade etmişti. Bunun üzerine savcılığın talebiyle o dönemde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olan ve FETÖ üyeliği suçlamasıyla halen aranan hakim Kadir Kayan, bu odalarda 20 gün boyunca arama yapmış, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen TÜBİTAK uzmanı bilirkişilere gizli verileri çözümletilmişti. Bilgili hakkında darbe girişiminin ardından gözaltı kararı çıkarılmış, Uzun süre firari olarak aranan Bilgili Ankara'da yakalanmış ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.



KPSS SORUŞTURMASINI ÖRTBAS ETMİŞTİ

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan ise 2010'daki KPSS'de soruların çalındığı ve kopya çekildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. KPSS soruşturmasını örtbas ettiği öne sürülen Sakınan, darbe girişiminin ardından açığa alınmış, ardından KHK ile görevden uzaklaştırılmıştı. Firari Sakınan aranıyor.