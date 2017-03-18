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Meslekten ihraç edilen ve larla ilgili flaş gelişme

AA
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 09:55
Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili flaş gelişme
Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başlığınca yürütülen soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen 55 ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başvekili Önder Yaman'ın koordinesinde 'ye mensup olduğu iddia edilen ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 55 hakim ve savcı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 26 hakim ve savcı gözaltına alınırken, diğerlerini arama çalışmaları sürüyor. Operasyon kapsamında şüpheli hakim ve savcıların ikametlerinde arama yapılıyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) dün ihraç edilen 202 hakim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi.