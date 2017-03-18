Ne dediğini bilmiyor

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın peygamberlerle ilgili skandal açıklamasına tepki yağdı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Çıksın milletten özür dilesin. Özhaseki: Ne dediğini de bilmiyor

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Trabzon'da yaptığı konuşmasında anayasa değişikliği ile referandumda oylanacak cumhurbaşkanlığı sistemini kastederek sarf ettiği "Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın" sözleri büyük tepki çekti. Siyasiler de peygambere hakaret eden Baykal'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.



"DİNİ SİYASETE ALET ETTİ"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Peygamberler üzerinden bir benzetmede bulunmak son derece yanlış ve çirkin. Bu, doğrudan doğruya dinin siyasete alet edilmesidir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Siyasetçilerimizin toplumun hassasiyetlerine, dinin değerlerine dikkat etmesi gerekir. Bu açıklama, İslam'ın ve Müslümanlar'ın kabul ettiği peygamberlik yaklaşımıyla bağdaşmıyor.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Yaptığı hatayı derhal görsün. Çıksın bütün milletten özür dilesin. Rencide olduk. Siyaset, politika yapacağım diye bu milletin değerlerine laf söyletmeyiz.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner: Peygamberimizle ilgili konuştuğunda edepli olsun, diline bir ayar versin. Yoksa bu millet bu ayarsızlığının bedelini, densizliğinin hadsizliğinin bedelini Baykal'a çok fena ödetir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Sapık, ne dediğini de bilmiyor herhalde. Peygamberliğin hangi makam olduğunu da bilmiyor.



SOSYAL MEDYA DA TEPKİLİ: SUSUN DAHA İYİ

Baykal'a sosyal medya üzerinden tepki gösteren vatandaşlar, Baykal'ın peygamberlere hakaret ettiğini ve haddini aştığını söyledi. Bazı kullanıcılar, "Hayır cephesinin 'evet'e çalıştığını düşünüyorum. Deniz Baykal... Kılıçdaroğlu... Siz susun daha iyi" gibi ifadeler kullandılar.



BAHÇELİ: GÜNAHA GİRİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Baykal'ın haddini aşan sözlerine sosyal medyadan cevap verdi: Dili bozulmuş birisinin, "Beşer şaşar, böyle bir yetkiyi Peygambere versen bozar" diyebildiğini belirten Bahçeli, "Elbette halt ediyor, günaha giriyor. 16 Nisan referandumundan dolayı uykuları kaçanlar ille de kulp bulacaklar ya, ama hesapları ters tepiyor, Allah ayaklarına dolaştırıyor" dedi.



BAYKAL ÇARK ETTİ

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Deniz Baykal ise, hitap ettiği peygamberin herhangi bir peygamber olmadığını söyleyerek çark etti. Baykal, "O cümleyi daha önce evliya diye ifade ettim, Trabzon'da peygamber dedik. Küçük harflerle yazılan peygamber. Herhangi bir peygamber değil" dedi.