82 hakim ve savcı hakkındaki FETÖ davası yarın başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'de düzenlenen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın başlıyor. İlk duruşma ile birlikte Teröristbaşı Gülen'in yargıdaki eli ayağı olan maşaları hesap verecek..

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülecek davanın iddianamesinde, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) "müşteki", eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ise "ihbar eden" olarak yer alıyor.

İddianamede, sınav sorularının ÖSYM Başkanlığı bilgisayar sistemlerinden FETÖ mensupları tarafından dışarı sızdırılarak, şüphelilere ulaştırıldığı ifade ediliyor.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN YARGIDAKİ ELLERİ

Şüpheliler "terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Konya Milletvekili Kart'ın sınavda usulsüzlük yapıldığı ve sorularının servis edildiğine yönelik suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık soruşturma sonucunda takipsizlik kararı vermiş ancak daha sonra dosyayı resen ele alarak soruşturmayı yeniden açmıştı.

SIZMA EMRİ ELEBAŞINDAN

İddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, ideolojisi, yapılanmasına ilişkin bilgiler verilerek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, mensuplarına "devletin kılcal damarlarına kadar sızma" emri verdiği anımsatıldı.

Talimat sonrasında örgütün, kitleler halinde, belli plan ve stratejiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında toplu kadrolaşma faaliyeti başlattığı kaydedilen iddianamede, örgütün toplu kadrolaşma için her türlü sınav sorusunu önceden ele geçirmeye başladığı belirtilerek, FETÖ çatı davası iddianamesindeki şu bölüm nakledildi:

"Devletin kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak bütün sınavlarda sorulacak sorular, birkaç gün önceden paralel yapı imamlarına sızdırılmıştır. Örgütün üst imamları, her dershanede sınav sorularını öğrencilere ulaştırmakla gizli görevlendirilmiş sorumlulara bunları vermiştir. Örgütün her dershanesinde çalınan sınav sorularını ideolojiyi benimseyen öğrencilere ulaştıran özel sorumluları bulunmaktadır. Sınav soruları bu yapı üyelerine önce Kur'an üzerine yemin ettirilip, sonra çözdürülerek sınavı kazanmaları sağlanıp kamu kurum ve kuruluşlarında topluca kadrolaşmaya gidilmiştir."