Bakırköy'de Nevruz önlemleri

stanbul Bakırköy'de yapılmak istenen kutlamalara izin çıkmaması üzerine polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Önlemler çerçevesinde Bakırköy Metro İstasyonu da kapatıldı.

Bakırköy Halk Pazarı ve çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar, halk pazarının çevresine konuşlandırıldı. Bu arada, D-100 Karayolu yan yolda da polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Öte yandan, güvenlik önlemleri kapsamında Bakırköy Metro İstasyonu da kapalı. Metroyu kullanmak için gelen bazı vatandaşlar, metronun kapalı olduğunu görünce geri döndü.

Bazıları ise alternatif olarak metrobüs ya da otobüsü kullandı.

Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılmak istenen nevruz kutlamalarına izin verilmemişti.