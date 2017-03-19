Başbakan Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu eş başkanlığa taktı!

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan'da halka hitap etti. İşte memleketinde müjdeler ve önemli mesajlar veren Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dünyada orta açıklıkta en uzun köprüyü yapacağız. Biz konuşmayız. Eserlerimiz konuşur. Onlar konuşur AK Parti yapar. 17 -25 Aralık'tayargı darbesi yapmaya çalıştılar biz iş ürettik. Onlar terör üretir, biz hem onlarla mücadele ederiz hem de ülkemize hizmet ederiz. O gece Erzincan'ın yiğit insanları yiğit kadınları bir oldunuz. Alçaklara haddini bildirdiniz. Gerekli dersi verdiniz.

Bizim yaptıklarımızın hiçbirine inanmadılar. Hayal dahi edemediler. "Yapamazsınız Çıkıp Taksim'de anıracağız" dediler. Yaptık. İstanbul, Ankara, Konya hızlı trenlerini yaptık. Sırada Bursa var, Sivas var, Can Erzincan var. Daha sonra Adana, Mersin ve diğer şehirler. İnşaAllah yüksek hızlı treni buraya getiriyoruz. Erzincan'daki uluslararası organizasyonların sayısını artıracağız.

3. HAVALİMANI SENEYE BU VAKİT AÇILIYOR

500 bin konut dedik. "Hayır" dediler. Biz "EVET" yaparız dedik. Onu da aştık 750 bin konut yaptık. Asırlık rüya projeleri gerçekleştirdik. Marmaray, Avrasya tüneli hepsini yaptık. 3. Havalimanını seneye bu vakit açıyoruz.

BİR TÜRKİYE'Yİ ÜÇ TÜRKİYE YAPTIK

Kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek Türkiye için daha fazla kalkınmanın, daha fazla eser üretmenin önünü açacağız. Bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Bütün bunları HAYIR diyenlere rağmen, takoz koyanlara rağmen yaptık. 16 Nisan'da bütün engelleri ortadan kaldırmaya hazır mısınız? Bunlar merhum Erbakan'ı da çalıştırmadılar. Tanklarla deokrasiye balans ayarı vermeye kalktılar. Bu millet iktidarını sizinle, cesayet odaklarıyla paylaşmak zorunda mı? Halkın seçtiğinden niye rahatsız oluyorsunuz? Çekilin artık Milli iradenin önünden. 16 Nisan millet iktidarının güçleneceği, milli iradenin şaha kalktığı gün olacaktır.

BUNLAR KAFAYI EŞ BAŞKANLIĞA TAKMIŞ: BE ADAM SEN İSTİYORSUN DİYE...

Kılıçdaroğlu diyor ki; Tek adam ülkeyi yönetecek. Be adam sen istiyorsun diye iki tane mi Cumhurbaşkanı seçeceğiz? İki tane mi muhtar seçeceğiz.? İki tane mi belediye başkanı seçeceğiz? Bunlar HDP ile sıkı fıkılar ya; eş başkanlığa kafayı takmışlar.

KENDİ TEKLİFLERİ VAR: 600 VEKİL YAPALIM DEMİŞLER

Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında değil. 1995'te DYP-ANAP-CHP anayasa teklifi hazırlıyorlar. Milletvekili sayısı 600 olsun diyorlar. Gerekçeleri de nüfus artışı. Be adam nüfus 59 milyondan şimdi 80 milyona gelmedi mi? Bunlar tutarsız.

Anayasa değişikliğiyle Türkiye'de güçlü hükümet dönemini başlatıyoruz. Seçim bitince hükümet belli oluyor. Güvenoyu alıyor ve 5 yıl kesintisiz hizmet ediyor. Güç sizde, mühür sizde. Darbelere tuzaklara artık geçit yok."