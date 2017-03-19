BİRGÜN’e tokat gibi tekzip!

Hürriyet’ten kovulduktan sonra FETÖ ve PKK’nın savunuculuğunu üstlenen Birgün gazetesi’ne geçerek Sabah ve A Haber’e saldırmaya devam eden Bülent Mumay’a tokat gibi tekzip. Turkuvaz Medya avukatı Fatih Savaş tarafından gönderilen ve Bülent Mumay’ın bugünkü köşesinde yayınlanan tekzip metninde “Birgün gazetesi FETÖ’nün yalan ve iftiralarının sözcülüğünü yapmaya son vermelidir. FETÖ’nün yalanlarını haber haline getirerek neyi amaçlamaktasınız. “ denildi.

İŞTE BİRGÜN GAZETESİ BÜLENT MUMAY'IN YALANLARINI TESCİLLEYEN VE BUGÜN KÖŞESİNDE YAYINLANAN O TEKZİP METNİ:

Cevap ve Düzeltme Metnidir



T.C. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30.01.2017 tarihli 2017/311 Değişik İş No'lu kararına karşı Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş. Vekili Av. Hande Kocatulum Özsert'in itirazı üzerine verilen T.C. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 09.03.2017 tarihli 2017/743 Değişik İş No'lu kararı gereğince "Amerika İstinye'yi Neden Bombaladı?" başlıklı haberimizle ilgili yayınladığımız Cevap ve Düzeltme Metnidir.



BİRGÜN GAZETESİ'NİN HAKARET VE İFTİRALARINA CEVABIMIZDIR:



Birgün Gazetesi'nin 17.12.2016 tarihli nüshasının 2. sayfasında "Amerika İstinye'yi Neden Bombaladı?" başlığı ile Bülent MUMAY imzası ile yayınlanan yayın, gazetecilik ilke ve değerlerinin hiçe sayılarak Müvekkil aleyhine kasıtlı olarak yayın yapıldığının açık bir örneğidir. Tekzibe konu sözde haber içerisinde yer alan ifadeler, Müvekkili kamuoyu nezdinde hedef göstermek amacıyla özenle seçilmiş, adeta halkı galeyana getirmek amacına hizmet etmiştir.



1) BİRGÜN GAZETESİ, FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YALANLARINI HABER HALİNE GETİREREK NEYİ AMAÇLAMAKTADIR?



Birgün gazetesi, FETÖ terör örgütü tarafından kurgulanarak internete yüklenen, hukuk nezdinde de yok hükmünde olan kurmaca ses kayıtları temelinde haber ve yazılar yayınlayarak neye ve kime hizmet etmektedir? Söze gelince; hukuk, kanun, hak, adaletten dem vuran bu gazetenin ve yazarlarının, yaptığı yayınlarla hukuk düzenini tanımadığı, T.C. Kanunları'nı hiçe saydığı, kişi ve kurumların şöhret ve itibarlarına zarar verebilmek için bir terör örgütünün kurmaca kayıtlarına bel bağlayabildiği hazin bir şekilde görülmektedir.



2) BİRGÜN GAZETESİ, FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YALAN VE İFTİRALARININ SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAYA SON VERMELİDİR:



Tekzibimize konu olan yayın, önceden planlanmış bir senaryonun aktörleri olan kişiler tarafından, 17 Aralık 2013'de bir düğmeye basılarak başlatılan terör örgütünün sözcülüğünü yapan, TARAFGİR, YANLI VE KASITLI bir yayındır.

Tekraren yapılan ve artık bayatlamış sözde yayınlarda, Müvekkili yıpratmak ve aleyhine kamuoyu oluşturmak gayesi bir süreden beri görülmektedir. Ancak, unutulmamalıdır ki; Müvekkil, her daim millet ve memleketten yana tavır almaya devam edecektir.

Bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin Müvekkilin hukuken sahip olduğu hakları kullanacağından ve haklarının sonuna kadar en etkin şekilde takipçisi olacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Tekzibe konu haberde yer alan gerçek dışı bilgi ve açıklamaları; kötü niyetli ve hayali senaryoları; kısacası gazeteciliğin etik değerlerine yakışmayan bu haberi yayınlayan gazetenizi kınıyor, asılsız suçlamalara karşı cevabımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.



TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş. (A Haber Televizyonu)

Vekili

Av. Fatih SAVAŞ