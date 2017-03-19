Çanakkale’de yine tarih yazıldı

Milletimizin destansı direnişi ile düşmana geçit vermediği Çanakkale, dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsünün temeli atıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. Yıldönümü törenleri kapsamında 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törenle 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun temel atma töreni de gerçekleştirildi. İstanbul'dan helikopterle Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stattaki törenlere katılırken, Başbakan Binali Yıldırım da Lapseki Şekerkaya mevkisinde düzenlenen temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma törenine video konferans yöntemi ile bağlandı ve kalabalığa seslendi:



ŞEHİTLERİN AZMİNİN SONUCU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığında birileri ona hayır dedi. FSM yapıldığında hayır dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldığında hayır dediler. Osmangazi Köprüsü yapıldığında hayır dediler. 3 yıl içinde 200 milyon insanın geçtiği Marmaray yapıldığında hayır dediler. İşte bugün 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz hayır mı evet mi? İnanın onlar yine 'hayır' der. 5 yıl sonra inşallah bu köprünün açılışına geliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı sistemini isteyenleri mutlu edecek istemeyenlerin ise huzurunu kaçıracak bir müjde. 102 yıl önce düşmanlarımızı şu boğazın derin sularına gömen kıyılardaki yamaçları mezarları haline getiren Çanakkale şehri için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

Bu köprü Şehitlerimizin Çanakkale'de ortaya koydukları azmin, o inancın bizlere neler kazandırdığının ispatı bakımından çok önemli. Şimdi Çanakkale'ye inşallah boğazın üzerine öyle bir köprü yapıyoruz ki, inşallah hem ecdada hem gelecek nesillere layık bir eser olacak. İş bilenin kılıç kuşananın. Bu köprüyle İstanbul İzmir'e farklı bir şekilde yeniden bağlanmış oluyor.



EY AVRUPA BAK!

Lapseki Şekerkaya mevkisindeki temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise şu mesajları verdi:

Dev proje ile Çanakkale'den dünyaya güçlü Türkiye, büyük Türkiye gerçeğini haykırıyoruz. Ey Avrupa, bırak sen Türklere yasak koymayı, bırak sen demokrasi nutukları atmayı. Çanakkale'ye bak.

Vatanın dört bir yanından buraya gelen 15-18 yaşında yiğitler eşi olmayan destansı bir mücadeleye ortak oldular. O gencecik yiğitler canları pahasına Çanakkale'nin geçilmez olduğunu 7 düvele gösterdiler. Dün de öyleydi, bugün de aynıdır. Düşman için Çanakkale geçilmez ama Çanakkaleliler için millet için her türlü geçilir.



ÇANAKKALE'NİN GERDANLIĞI

Adeta geçmişten geleceğe bir köprü kuruyoruz. Tarih bugünü kaydediyor. O gün 'ben de oradaydım' diyeceksiniz, torunlarınıza anlatacaksınız. Bu Çanakkale Boğazı'nın altın gerdanlığıdır. Artık 45 dakikada geçilen boğaz 3-4 dakikada geçilecek. Bu millete helal olsun.

Başbakan Yıldırım, geçen ay yaşanan depremde ağır hasar gören Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'e de geçerek vatandaşlara hitap etti. Yıldırım şunları söyledi:

Sizin her türlü ihtiyacınızı karşılamak boynumuzun borcu. Evlerin tespitleri yapılıyor. Nisandan itibaren inşaatlar başlayacak. Türkiye büyük bir devlet. Sadece kendi geleceğine değil Avrupalıların seçimlerine de ayar veriyor. Onların ırkçılık, İslam ve Türk düşmanlığına fren veriyor.











ECDADIN GELENEĞİ TORUNLARA MİRAS

Köprü'nün inşaat bilgilerini içeren "tarih tüpü" de köprünün koordinatlarını belirleyen 'nirengi noktası'nda temele bırakıldı. Tarih tüpüne 'bereket olsun' dileğiyle 1 liralık madeni para da konuldu. Mimar Sinan'ın eserlerini inşa ederken gelenekselleştirdiği tarih tüpüyle asırlar sonra bölgede kazı yapacak arkeologların eser hakkında bilgi sahibi olması hedefleniyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla stadyumdaki törenden temel atma törenine bağlandı. Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap etti.



