Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sıra bizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türkiye Esnaf Buluşması programında konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları

15 TEMMUZ'UN İLK KAHRAMANLARI ESNAFTI

Esnaf ve sanatkarlarımız bu ülkenin kurucu unsurudur. Balkanlardan Afrika'ya gittiğiniz her yerde işte vefalı Türk geldi diye karşılanırsınız. Buun altında esnaf ve sanatkarlarımız vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde teröristler sivillerin üzerine mermi yağdırırken onlara ilk karşı duranlar esnaflarımız oldu.

15 Temmuz'un ilk kahramanları esnaftı

DAYANIŞMA RUHUNUN OLDUĞU BİR MİLLET YIKILAMAZ

Dayanışma ruhunun olduğu bir millet yıkılamaz. Bizde esnaf ahidir yani kardeştir. Yani eli açıktır. Yani cömerttir. Biz esnaf ve sanatkarlarımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Kobilere ve öncelikli olarak da küçük işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlandı.

Vergilerini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkarlarımız yüzde 5 vergi indiriminden faydalanabiliyor. Tüketicimizin sebze ve meyveleri uygun fiyatta tüketebilmesi için yeni adımlar atılıyor.

'Dayanışma ruhunun olduğu bir millet yıkılmaz'

GİRİŞİMCİNİN ARKASINDAYIZ

Üretici-Tüketici arasındaki fiyat makasını azaltacak yeni uygulamalar geliştiriliyor. Depolama, üretim imkanlarının iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. 30 Binden fazla yarısı kadın olan girişimcilerimiz KOSGEB marifetiyle iş hayatına atıldı. Öyle hikayeleri var ki gözlerinizin yaşarmaması mümkün değil. Göknur Kardeşimiz gibi. Aldıkları desteklerle kendi işinin patronu oluyor. O moralle de biiznillah kanseri yeniyor. Adıyamanlı Naile Şahin kardeşimiz kendi gıda markasının sahibi oluyor. Daha birçok örnek...

1990'lar esnaflarımızın tarihinde ilk defa sokaklara dökülüp gösteri yaptığı yıllardı. Bu sıkıntıları esnafımıza yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

İSTİKRARLI TÜRKİYE İÇİN EVET Mİ?

Sayın Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri sayın Bahçeli'ye milletim ve Cumhurbaşkanlığı adına teşekkür ediyorum. Ama işimiz bitmedi. Onlar görevini yaptı. Şimdi sıra millette. Bizde. 16 Nisan'da istikrarlı, müreffeh bir Türkiye için evet mi?

DELİKANLI OLUN CİĞERİMİZİ YİYİN

Hani delikanlı olun ciğerimi yiğin diye bir söz var ya. İşte öyle. Ne diyor bu Kılıçdaroğlu? 'Artık meclis kapatılıyor' diyor. Ayıptır ya. Meclisin kapatıldığı falan yok, niye yalan söylüyorsun, dürüst ol dürüst. Kanun teklif etme yetkisi cumhurbaşkanında değil, tamamen mecliste. Cumhurbaşkanı, bütçe dışında hiç bir teklifte bulunamaz. Her şey parlamentoya ait. Bunlar kuyruklu yalanlarla yaşıyorlar.