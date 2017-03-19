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’den acı haber!

AA
  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 19:17 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 19:51
Diyarbakır Lice’den acı haber!
Diyarbakır Lice’den acı haber!

'ın ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker oldu.

Alınan bilgiye göre, Kulp, ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

Operasyonda çıkan da 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldığı 'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Operasyon kapsamında 6 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.