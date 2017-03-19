FETÖ-CHP’ye mahkeme tokadı

Beşiktaş Belediyesi’nde dönen yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla ilgili yaptığı haberler nedeniyle SABAH’ı, FETÖ’nün yargıdaki adamları vasıtasıyla mahkûm ettirmek isteyen CHP, 3 yıl sonra mahkemeden eli boş döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2013 ve 2014'te yapılan suç duyurularında CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal hakkında yolsuzluk ve rüşvet ihbarı yapılmış, SABAH da olayı haberleştirmişti. İddiaya göre İstanbul'un lüks alışveriş merkezlerinden İstinyepark'ta kağıt üzerinde eski belediye işçilerine ait milyon dolarlık daireler görünüyordu. Ancak bu dairelerin Hamzaçebi ve Ünal'a ait olduğu, işçilerin gizli kasa olarak kullanıldığı öne sürülüyordu. Bir diğer konu da Beşiktaş Ulus'taki Savoy konutlarında imar yolsuzluğu yapıldığı iddialarıydı. Dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Ünal'a projedeki imar aykırılığına göz yumması karşılığında iki daire verildiği ileri sürülmüştü. İddiaya göre, Çarmıklı-Saruhan ortaklığıyla yapılan lüks konut projesinde müteahhit firma ile yaşanan sorunlar da FETÖ'cü polisler devreye sokularak, mafyavari yöntemle halledilmişti. Beşiktaş'ta dönen rüşvet çarkını ve kirli ilişkileri ortaya çıkaran SABAH'ın haberleri CHP'lileri rahatsız etmişti. Haberlerin yayından kaldırılması için gazeteye baskı kuran Hamzaçebi, Ünal, Saruhan ve Çarmıklı FETÖ'nün yargıdaki adamlarını kullanarak üst üste açtıkları tazminat davalarıyla da SABAH'ı susturma yoluna gitti. Osman Çarmıklı tarafından 2014'te İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada SABAH'tan 200 bin lira tazminat istedi. 3 yıl sonra karara bağlanan davada bu talep mahkeme tarafından reddedildi. Bu kararla birlikte FETÖ-CHP ilişkisi bir kez daha tescillendi.



YOLSUZLUKLARI AYYUKA ÇIKTI

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi'nde İsmail Ünal'dan sonraki başkan Murat Hazinedar döneminde de yolsuzluklar ayyuka çıkmış, 2015 yılında CHP, 3 milletvekilinden oluşan bir heyet kurup, yolsuzlukları soruşturmak zorunda kalmıştı. CHP'nin iç soruşturması dışında olaylar savcılığa da intikal etmişti.