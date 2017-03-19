İbrahim Kalın: Açıkça teröre destek oldular

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Almanya'nın teröre kucak açan ve ikiyüzlü tavrını yaptığı yazılı açıklama ile eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Almanya'nın teröre kucak açan ve ikiyüzlü tavrını yaptığı yazılı açıklama ile eleştirdi. PKK'nın mitingine izin verilmesinin en güçlü biçimde kınayan Kalın, "Türk milletvekili ve bakanların Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmalarına sudan sebeplerle engel olmaya çalışanların kendi terör örgütü listelerinde de bulunan PKK'ya ait sembol ve sloganlara göz yumması kabul edilemez bir uygulamadır. Bu hasmane tutumu ifade ve toplantı hürriyetiyle açıklamaya çalışanları ciddiyete davet ediyoruz. Türk milletinin seçilmiş temsilcilerinin vatandaşlarımızla buluşmasının tehlikeli olduğunu iddia edip, teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır" dedi.



Bugün Frankfurt'ta yaşanan skandalla birlikte bazı Avrupa ülkelerinin 16 Nisan referandumuna müdahale etmeye çalıştığını ve "hayır" kampanyasından yana açıkça tavır koyduğunu bir kez daha müşahade ettiklerini belirten Kalın, "Avrupa ülkelerine tekrar hatırlatıyoruz; 16 Nisan'da kararı Avrupa değil, millet verecektir" dedi.