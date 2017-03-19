İsviçre medyası Sabah'ı hedef aldı!

Sabah, A Haber ve ATV İsviçre medyasının hedefinde! Bir süredir FETÖ`nün kışkırtmasıyla Türkiye`ye karşı hadlerini de aşan bir yayın politikası izleyen İsviçre medyasının amiral gemilerinden TAGES ANZEIGER dün tam sayfa verdiği haberde Sabah, A Haber ve ATV’yi hedefe aldı. Baştan sona FETÖ ağzıyla kaleme alınan yazıda FETÖ aklanmaya çalışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırıldı.

İsviçre medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Turkuvaz Medya'yı hedef aldı. Sabah, A Haber ve ATV İsviçre medyasının hedefinde! Bir süredir FETÖ`nün kışkırtmasıyla Türkiye`ye karşı hadlerini de aşan bir yayın politikasi izleyen İsviçre medyasının amiral gemilerinden TAGES ANZEIGER dün tam sayfa verdiği haberde Sabah, A Haber ve ATV'yi hedefe aldı.

FETÖ BAĞLANTISINDAN RAHATSIZ OLDULAR

FETÖ'nün savunuculuğuna soyunan gazete Sabah.com.tr'nin "FETÖ'nün İsviçre yapılanması" hakkındaki haberlerini kaynak göstererek "Fetullahçılara haksızlık edildiğini" iddia etti.

Baştan sona kadar Fetullahçı örgütün yalanlarının sıralandığı haberde 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi de görmezden gelindi. Bu arada İsviçre`de yaşayan gazeteci Mehmet Çek`te "İsviçre`de en ateşli Erdoğan savunucu gazeteci Mehmet Çek. Zaten Türk medyasına akan haberlerin kaynağı da aynı kişi" denilerek hedefe konuluyor.

SABAH.COM.TR'NİN YAYININDAN SONRA BLICK'TEN SAVUNMA

Bu arada BLICK`in manşetiyle ilgili olarak yaptığımız habere dün BLICK`ten itiraf gibi savunma geldi. Savunmada şef redektörü Christian Dorer`in FETÖ temsilcisiyle birlikte katıldığı toplantıda yalnız olmadığı başka konuklarında olduğu anlatılıyor. Yalnız nedense daha düne kadar "FETULLAH hareketinin sözcüsü Cebrail Terlemez" diye takdim ettikleri FETÖ`cüden bu defa "Dialog grubu sözcüsü" diye bahsediyorlar ? üstelik diğer konukların isimlerini tek tek verirken o`nun ismini vermekten de özellikle kaçınılıyor.

PKK HEDEF GÖSTERDİ TÜRK GAZETECİ MAHKUM OLDU

Skandallar bitmiyor. İsviçre`de yasayan gazeteci-yazar Mehmet Çek Aralık ayında evini ve ailesini hedef alan terör saldırıları sonrası kendilerine gelen hakaret ve tehdit içerikli telefon konuşma ve mesajlarını izinsiz kayıt ettiği için 30 gün hapis ve 860 İsviçre Frankı para cezasına çarptırıldı. Kendisiyle görüştüğümüz Mehmet Çek artık bu türden uygulama ve acayipliklere alıştığını, ancak diğer Avrupa devletleri gibi İsviçre`nin de artık bu yanlıştan dönmesi gerektiğini söyledi.







İSVİÇRE'DE YAŞAYAN GAZETECİ MEHMET ÇEK'TEN TAGES ANZEIGER'IN YALANLARINA CEVAP

"PENSİLVANYA'DAKİ AKIL HOCALARINIZLA DEĞİL SABAH GAZETESİ İLE KONUŞUN!"

Değerli meslektaşım Thomas Knellwolf,



Bize röportaj için geldiğinizde oturup birilerinin (!) kendisine servis ettiklerini yayınlamak yerine araştırıp, sorgulayan bir gazeteci de gördük şükür buralarda diye sevinmiştik ancak yine hayal kırıklığı yaşıyoruz.

Görünen o ki bizi dinlemiş ancak yine FETÖ`nun sözcülerinin size servis ettiklerini yazmışsınız.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DARBENİN KANITI DEĞİL Mİ?



Sürekli FETÖ`yu anlatıyorlar ama kanıt sorduğumuzda yok diyorlar ne demek sevgili Thomas ?

15 Temmuz, 242 ölü, 2800 yaralı kanıt değil mi ?

Keşke sorsaydınız, hiç şüpheniz olmasın her iddiamıza ispatimiz da var.

İşte tekrar tekrar söylüyorum ; FETTULLAH bir terör örgütüdür dolayısıyla her FETTULLAHCI bir teröristtir !

BİNLERCE FETULLAHÇI İTİRAFÇI OLDU!



Sevgili Thomas,

Eğer bir gazeteci olarak siz de zahmet edip Türkiye`ye giderek darbe kalkışmasının mahkeme sürecini izlemiş olsaydınız darbecilerin, Fettullahcıların itiraflarını da dinlemiş, şahitlik yapmış olacaktınız. Ancak siz buradaki Fettullahcıların önünüze koyduğu metinleri yayınlamayı tercih ediyor, bunu gazetecilikten sayıyorsunuz.



Bilmenizi isterim, İsviçre`de yasayan vatandaşlarımız yazdıklarınızla İsviçre medyasından yana bir kez daha hayal kırıklığı yaşıyor. Bu yaptığınızı BLICK ile dayanışmanız olarak algılıyorlar.



Konu BLICK`ten açılmışken, görüştüğümüzde BLICK`in yaptığını kabul edilemez olarak nitelendirmiştiniz ancak yazınızda adeta BLICK`i aklıyorsunuz ? Bir başka ülkenin seçimlerine bu denli müdahil olmayı, insanları alenen tehdit etmeyi doğru buluyor musunuz ? Buyurun yazın. Size bu konuya ilişkin düşüncelerimi üstelik yazılı olarak da vermiştim. Bu arada neler oldu ki hepsi buharlaştı Sevgili Thomas?



Ne demek "Türkiye`de yapılacak referandumda Erdoğan için EVET diyecekler İsviçre`yi terketsin"?

Bizim halkımız BLICK`de mi çalışıyor ki BLICK şefi onlara böyle kapıyı gösterebiliyor?

Hani sizin su meşhur fikir özgürlüğü, demokrasi filan?

BLICK mahkemedir, karar makamı mıdır nedir?

FETÖ'NÜN DİREKTİFLERİYLE HABER YAPIYORSUNUZ!



Darbe yapanlar, polis içinde polis, ordu içinde ordu seklinde gizli bir örgüt kuranlar, vatandaşlarımızı kursuna dizenler haklı ve mağdur.

3 bin 500 kilometre ötede yabancı bir ülkede gerçekleşecek referanduma müdahale ederek o ülkenin vatandaşlarını HAYIR oyu vermezseniz burayı terk edersiniz diye tehdit eden bir medya kurulusu haklı ve gazetecilik yapıyor.

Fakat bizler suçluyuz.

Niçin ? Yasal olan haklarımızı, yasal bir ülkeyi ve onun yasal haklarını savunduğumuz için. Öyle mi? Pes !



FETÖ`cülerin direktifiyle yine beni, bir meslektaşınızı hedefe koymanıza da ayrıca üzüldüm.

"İsviçre`de Erdoğan`ın en ateşli savunucusu" diyerek güya hedefe oturtmuşsunuz.

Bizde bir laf var, "Allah var, gam yok" derler, yeter ki sizin dünyanızın kurulu düzenine çomak sokmuş, bütün ağababalarınıza rest çekmiş o adamın -sizin deyiminizle- savunuculuğunu hakkıyla yapabilelim.

FUAT UĞUR'A DA İFTİRA ATIYORSUNUZ



Bir çift sözde dostum, arkadaşım Fuat Uğur için yapmalıyım,

Bir terör şebekesinin direktifiyle Türkiye`nin en tanınmış, en cesur gazetecilerinden birine çamur atıyorsunuz.

Size Fuat Uğur`un İstanbul davetini ilettim, keşke gidip kendisiyle bire bir konuşmayı deneseydiniz böyle uzaktan yalan ve iftira etmek yerine? Bugüne değin ispatlayamayacağı hiç bir şeyi haber ve iddia etmemiş, terör şebekelerinin, para babalarının, uluslar ötesi medya tekellerinin değil her dönem mazlumların dertlerini dile getirmiş sizin alışık olmadığınız türden bir gazetecidir Fuat Uğur.

Keşke görüşüp, konuşmayı deneseydiniz aleyhinde yazmak yerine?



Belli ki FETÖ`cu akil hocalarınız size seçmece bir liste vermiş, sıraya koymuşsunuz, ben, Fuat, ATV, SABAH ve HABER 10'u iyi tanırım sevgili Thomas, Pensilvanya'daki gelse onlara sökmez, diş geçiremez.

Kaynak: Sabah.com.tr