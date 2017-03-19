Kozmik marangoz

Darbe girişiminden 17 gün sonra yakalanan FETÖ’cü marangoz Çalışkan’ın halen görevde olan hâkim ve savcılarla yoğun telefon trafiği polisi bile şaşırttı. Örgütün ‘Gebze Adliye Sorumlusu’ Çalışkan 17-25 Aralık’tan bu yana kumpaslarda aktif rol almış!

FETÖ'nün 'Gebze Adliye sorumlusu olarak darbe girişiminden 17 gün sonra yakalanan marangoz Dursun Çalışkan'ın çok sayıda hakimsavcı ile telefon trafiği tespit edildi. Çalışkan'ın 17-25 Aralık sonrasında bile hakim-savcılarla irtibatı kesmediği anlaşıldı.



GÖREV BAŞINDAKİLER DE VAR!

Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanı' suçlamalarıyla dava açılan Çalışkan'ın halen Sulh Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Başkanlığı ve Başsavcı Vekili gibi kritik görevlerde bulunan bazı hakim-savcılarla yüzlerce kez telefon görüşmesi bulunması ise şaşkınlığa sebep oldu. Asıl mesleği marangozluk olan ilkokul mezunu Çalışkan'ın 17-25 Aralık kumpaslarından bu yana örgütün hain planlarında aktif rol aldığı düşünülüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çalışkan FETÖ'nün 'Gebze Adliye sorumlusu' olmasının yanısıra adliye yapılanmasının da başındaki isimlerden biriydi. Çalışkan hakkında düzenlenen iddianamede telefon trafiği de ayrıntılarıyla ortaya konuldu.



ÖZEL OKULA ORTAK OLDU

FETÖ bağlantısı sebebiyle her geçen yıl zenginleşen ve Gebze'deki özel bir okulun ortağı bile olan Çalışkan'ın, birçok hakim-savcı ile irtibat halinde olduğu belirlendi. Çalışkan'ın, çok sayıda yargı mensubunun çocuklarını da ortağı olduğu okula yok pahasına ücretlerle kaydettirdiği öğrenildi. Avukat İsa Sarı, 20 hakim-savcı hakkında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayette bulunarak Dursun Çalışkan ile geçmişte ve halen yakın ilişkisi bulunan isimler hakkında işlem yapılmasını talep etti. Avukat Sarı'nın HSYK'ya bildirdiği Dursun Çalışkan ile irtibatı bulunanlar "Ş.İ., S.Y., Y.S., M.A., S.İ., Ş.İ ve İ.B" kod isimleriyle verildi.



FİRARİ SEÇEN'E ÖZEL DAVET

FETÖ İmamı Çalışkan'ın görüştüğü belirlenen isimler halen İstanbul, Ankara ve Gebze Adliyeleri'nde Sulh Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Başkanlığı ve Başsavcı Vekilliği gibi kritik görevlerde bulunuyor. HTS inceleme sonuçlarına göre; bu hakim-savcılar arasında Çalışkan ile 2016'da dahi defalarca görüşmüş. Çalışkan'ın ayrıca tutuklu Gebze eski Başsavcısı Ö.Y. ile de yoğun telefon trafiği saptandı. Bu arada Çalışkan'ın firari eski savcı Fikret Seçen'e 2015'te Gebze'de görev yaptığı sırada Çorum'a tayini çıkması üzerine Gebze Adliyesi mensuplarınca Bayramoğlu'ndaki lüks bir otelde veda yemeği düzenlediği, davette Seçen'e konuşma yaptırıldığı ileri sürüldü.



'VATAN GÖREVİMİ YAPTIM'

Avukat Sarı HSYK'ya verdiği dilekçede, "FETÖ'ye mensup ilkokul mezununun şu an önemli görevlerde bulunan kişilerle irtibatlı olduğunun ortaya çıkması bir hukuk adamı olarak beni endişeye düşürmüş ve bu durumu kurulunuza bildirmenin bir vatan görevi olduğuna kendime bir borç bilerek bu dilekçeyi yazmak zorunda kaldım" dedi.



'KIZINI SERBEST BIRAKTIRDI' ŞÜPHESİ

İlerleyen günlerde Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Dursun Çalışkan'ın, Gebze Adliyesi'ndeki yargı mensuplarıyla ilişkileri sayesinde kızı Ayşegül Maraş'ın katip olmasını sağladığı iddia edildi. Maraş'a yapılan torpille mülakatta yüksek sözlü notu verildiği ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çalışkan'ın kızının, Başsavcı Vekili S.İ.'nin emniyete yazdığı 'eşi benzeri görülmemiş' bir müzekkere ile emniyette ifadesi alınmadan savcılığa çıkarıldığı belirlendi. Söz konusu müzekkerede "Şüphelilerin gözaltına alınarak ifadeleri alınmaksızın talimatımız doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmaları rica olunur" ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Maraş'ın emniyette ifadesinin aldırılmadığı, babasının adliyedeki ilişkileri sayesinde savcılıktan da kısa sürede serbest bırakıldığı ileri sürüldü. Dursun Çalışkan'ın Gebze Adliyesi'nde görev yapan hakim-savcıları 2013'te Üsküp'e geziye gönderdiği iddia edildi.

