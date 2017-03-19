PKK şehirde ve kırsalda güvenlik güçlerinin kıskacında

Eylemleriyle dünyanın en acımasız terör örgütleri listesinde ilk sıralarda yer alan PKK'ya, Türkiye'de güvenlik güçlerince son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarla kırsalda ve şehir merkezlerinde göz açtırılmadı.

Türkiye'de yaşamı hiçe sayan ve hedef tanımayan saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya, güvenlik güçlerince son bir ayda hem kırsal hem de şehir merkezlerinde düzenlenen operasyonlarda büyük darbe vuruldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, hedef gözetmeden gerçekleştirdiği hain saldırılarla dünyanın en acımasız terör örgütleri listesinde ilk sıralarda yer alan PKK'ya karşı kırsalda ve şehirlerde mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, aynı zamanda örgütün işbirlikçilerini yakalamaya, önemli gelir kaynaklarını engellemeye yönelik de çalışmalar yürütüyor.





Bu kapsamda Türkiye'de 15 Şubat-17 Mart 2017 tarihlerinde güvenlik güçlerince hem şehir merkezlerinde hem de kırsalda yürütülen başarılı operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Kırsalda olumsuz hava şartlarına rağmen gerçekleştirilen, jandarma ve emniyet unsurları ile güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonlara binlerce güvenlik personeli katılırken, bir ayda 66 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 91 terörist yakalandı.

Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında güvenlik güçlerince İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 45 ilde çok sayıda operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan bin 111 şüpheliden, aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile ABD Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Hamza U'nun da bulunduğu 237'si tutuklandı, söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

PKK'ya yönelik kararlı operasyonlarda terör örgütünün üslenmesine geçit verilmezken, uyuşturucu ve kaçak sigara gibi finans kaynaklarına büyük darbe vuruldu, teröristlerin bahar aylarında gerçekleştirmesi muhtemel birçok saldırı da önlenmiş oldu.

KARAYILAN'IN KORUMALIĞINI YAPAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mardin'in Ömerli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda, biri terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın korumalığını yapan, 4'ü sözde bölge sorumlusu 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, sığınak, barınak ve depolarda 20 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikli fünye, roketatar, 30'a yakın uzun namlulu silah, çok sayıda el yapımı patlayıcı, kanas, biksi ile çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

"Behzat" kod adlı teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı, en güvendiği isimlerin başında yer aldığı belirlendi.

VİRANŞEHİR'DEKİ BOMBALI SALDIRININ TALİMATINI VERMİŞ

Nusaybin'de etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubundan "Soro" kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı, bölgedeki saldırların talimatını verdiği, batı illerine kırsaldan gelen teröristleri yönlendirdiği ve patlayıcılar gönderdiği, son olarak Viranşehir'deki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının talimatını verdiği ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AKDENİZ YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ

Adana'nın Çukurova ilçesinde PKK'nın şehir yapılanmalarına yönelik operasyonlarda, Adana Valiliğine bombalı araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma doğrultusunda tutuklanan PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin de aralarında bulunduğu terör örgütünün 81 kişilik Akdeniz yapılanması çökertildi.

ABD ADANA KONSOLOSLUĞUNDA GÖREVLİ TERCÜMAN TUTUKLANDI

ABD Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yaptığı belirlenen, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı provokatif eylemlerle yönlendirmeye çalıştığı iddia edilen Hamza U, Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Adana'da düzenlenen operasyonda konsolosluktan çıktığı sırada gözaltına alındı.

LİCE VE GENÇ'TE 7 BİNİ AŞKIN PERSONELLE OPERASYON

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu", Bingöl'ün Genç ilçesinde ise "Şehit Binbaşı Turgay Çelik" adıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ile Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen, Sikorsky, hava taarruz ve insansız hava araçlarının destek verdiği operasyona karadan da 33'ü kobra olmak üzere 100'ü aşkın araç katılıyor.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensupları arasında İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "yeşil kategori"de bulunan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt de yer aldı.

NEVRUZ ÖNCESİ KORSAN GÖSTERİ HAZIRLIĞINDAKİLERE OPERASYON

İstanbul'da terör örgütü PKK adına silahlı ve bombalı eylem ile nevruz öncesinde korsan gösteri hazırlığında bulunan şahıslara yönelik 15 Şubat'tan bu yana düzenlenen 17 operasyonda gözaltına alınan 198 kişiden 20'si tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında bomba yapımında kullanılan 111 kilogram patlayıcı madde ile ruhsatsız tabanca, fişek, çeşitli örgütsel dokümanlar ve dijital ürün ele geçirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar, kırsalda ve şehirlerde devam ediyor.