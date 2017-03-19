Ülkü Ocakları referandum kararını açıkladı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, referandumda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe'nin arkasında olacaklarını belirterek 'Evet' diyeceklerini açıkladı.

""GENEL BAŞKANIMIZIN ALDIĞI KARARIN ARKASINDAYIZ"

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'nın Fatih'te bir otelde düzenlediği programda konuşan Olcay Kılavuz, Anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' diyeceklerini açıkladı.



Referandumda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aldığı karara uyacaklarını belirten Kılavuz, "Biz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi 15 Temmuz darbe gecesi sonrasında almış olduğu karar, kendisinin öngörüsü, ülkemizin, milletimizin, devletimizin yarınları, bölünmez bütünlüğü adına almış olduğu kararın arkasındayız. Lider -evet- dedikten sonra bizim de o kararı sonuna kadar savunarak arkasında dik bir şekilde durmamız gerekir. Biz tatsızlığı, gerilimi, huzursuzluğu istemiyoruz. Ama davamız adına her kim olursa olsun ülkemiz adına iş başa düştüğünde arkamıza bakmayız. Bu millet dardaysa, memleketimizin bize ihtiyacı varsa biz elimize silahımızı alırız, gerekirse de savaşırız" dedi.