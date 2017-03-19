Çanakkale’deki törenlere yurdun dört bir yanından katılan vatandaşların görüşü ortaktı: Ecdadımızın tarih yazdığı yerde yeniden tarih yazıyoruz. Sonuna kadar da ‘Evet’ diyoruz

Büyük zaferin 102'nci yılında şehitleri anan Çanakkale'de dün tarihi günlerden biri daha yaşandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin de atıldığı bu tarihi günde Türkiye'nin dört bir yanından 7'den 70'e çok sayıda insan Çanakkale'deydi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geldiği 18 Mart Stadyumu "Türkiye seninle gurur duyuyor" "Çanakkale ruhu, uyandı", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla inledi.

Törene katılan coşkulu kalabalıktaki hâkim görüş ise "Vatan için karar vakti" olduğu şeklindeydi. İşte vatandaşların mesajları:

Berat Yaman (18): Muğla'dan geldim. Birlik beraberlik için, Türk'ün gücünü Erdoğan'la göstermek için buradayız. Dünya, Çanakkale'de Türk'ün gücünü, 15 Temmuz'da da Erdoğan'la hainlere verdiğimiz cevabı gördü. Ne tank, ne tüfek durabilir bu milletin önünde. Sonuna kadar evet.

Şerife Duman (34): Çanakkale ruhu, Kuvayi Milliye ruhu var bizim damarlarımızda. Başımızın dik olduğunu göstermek için buraya geldik. Dünyanın en büyük köprüsünün temeli atılıyor bugün. Onur duyuyorum. Bu tarihi günde burada olmak ve 'Evet' dediğimi Çanakkale'den haykırmak istedim.



YAZ KIZIM OYUM 'EVET'

Kahramanmaraş Kuvayi Milliye Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı'nı Yaşatma Derneği Başkanı Veysel Demir: Dedelerimiz tarih yazdı, Maraş'ı Kahramanmaraş yaptı. Şimdi biz de Kuvayi Milliye ruhunu FETÖ'ye karşı dik duruş ile 15 Temmuz'da yeniden canlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız. Yaz kızım referandumda oyum 'evet'tir.

Anıl Anayurt (18): Ecdadımız destan yazmış bu topraklarda. Sıra bizde. Ecdadımızı da unutmayız. Geleceğimizi de yazarız. Yeter ki Erdoğan bizimle olsun.

Gönül Çelik (33): Tayyip Erdoğan bizim komutanımız. Sonuna kadar onun yanındayım.

Tarık Furkan (18): Çanakkale ruhunu reis ile yaşamak için Afyon'dan geldik.

Hüseyin Zorlu: Avusturya'dan geldim. Tarihime sahip çıkıyorum. Geleceğim ise Erdoğan. 'Evet' demeye geldim ben.

Nermin Ertan (75): Dünya böyle lider görmedi, göremez. Çalışkan. Hizmet adamı.

Nuriye Ataman (52): Ecdadımızın tarih yazdığı yerde yeniden tarih yazıyoruz. İçim titriyor bugün. Nasıl 'evet ' demem.

Gülcan Kaya (32): Asla yalnız yürümeyeceksin diyorum Erdoğan'a.

Hüseyin Tiryakioğlu (52): Yılların özlemi bu köprü. Erdoğan gerçekleştirdi hayalimizi. Bugün bizim bayramımız.



"OĞLUM ERDOĞAN'I TANISIN İSTEDİM"

Şerif Alkan (47): O hizmet adamı. Referandumda oyum 'evet.' Yüzde 67 evet çıkacak.

İsmail Türü (55): Kızım torunumla geldim buraya. Onun da adı İsmail Türü. 13 yaşında. Görsün bunları kızım. Erdoğan'ı yakından tanısın.

Rüstem Yaşar (83): Tarihi gün bugün. Ben geçmişi de bilirim. Erdoğan'lı yılları da bilirim. Biz dünyaya gücümüzü Çanakkale'den gösterdik. Bugün de Erdoğan'la gösterdik.

Hamiyet Aybekir (53): Bugün benim doğum günüm. Destan yazılan topraklardayım. Gururluyum...