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'ün için ilk karar

AA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 11:19
Adil Öksüz'ün yeğeni için ilk karar
Adil Öksüz'ün yeğeni için ilk karar

Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen 'ün Hüseyin Öksüz'ün de yer aldığı 104 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Mart'ta Hatay, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, , Isparta, Batman, Konya ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 104 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

YEĞENİ DE TUTUKLANDI

FETÖ/PDY'nin Mustafa Kemal Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen 'ün olan ve meslekten ihraç edilen eski profesör Hüseyin Öksüz'ün de bulunduğu zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.