FETÖ Komisyonu Başkanı: Tam bir FETÖ’cü söylem

Meclis FETÖ Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Petek, "Bu söylem FETÖ söylemleri ile tam örtüşüyor. Komisyonumuz, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığına dair kati delillere ulaşmıştır" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açılan davalarda 1 numaralı sanığın Fetullah Gülen olduğuna dikkat çeken Petek, "Kahl bilmelidir ki; somut hukuki delillere rağmen FETÖ'yü temize çıkarmaya çalışmak, terör örgütlerinden yana tavır almak demektir. Darbe Girişimi Araştırma Komisyonumuzda toplanan tüm deliller, girişimin arkasında kökü dışarıda FETÖ ve lideri Fetullah Gülen'in olduğunu göstermektedir" diye konuştu.