Jirki aşireti referandum kararını verdi

Şırnak'taki bazı aşiret ve aileler, 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin halk oylamasında "evet" oyu kullanacaklarını açıkladı. Jirki Aşireti temsilcilerinden Öter, "Aşiret olarak referandumda, 'evet' oyu kullanacağız. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız", Haşimoğlu ailesi temsilcilerinden Heşar Haşimoğlu ise "Ülkemizin bekası ve istikrarı, milletimizin geleceği ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bozulması, en önemlisi de daha güçlü bir Türkiye için oyumuzun rengi, 'evet' olacaktır" dedi.

Jirki Aşireti temsilcilerinden Cemil Öter, yaptığı açıklamada, aşiret olarak 30 bini aşkın nüfusa sahip olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tüm bölgelerinde aşiretlerine üye ailelerin yaşadığını ifade eden Öter, 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin halk oylamasının önemine değindi.

"Cumhurbaşkanını halkın seçecek olması çok önemli. Aşiret olarak referandumda, 'evet' oyu kullanacağız. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız." diyen Öter, halk oylamasının hayırlı olmasını diledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tanınan ailelerden Haşimoğlu ailesi de halk oylamasında, "evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.

"HİÇBİR GÜÇ BİZİ CUMHURBAŞKANIMIZIN YOLUNDAN ÇEVİREMEMİŞTİR"

Haşim Haşimoğlu'nun evinde toplanan aile bireyleri adına açıklama yapan Heşar Haşimoğlu, 2008 yılında aile olarak siyasi hayatlarına AK Parti'de devam etme kararı aldıklarını belirtti.

"AK Parti'ye geçtiğimiz günden bu yana hiçbir güç ve tehdit bizleri AK Parti'den ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan çevirememiştir. İlk gün olduğu gibi bugün de ailemiz ve bizimle hareket eden Silopili hemşehrilerimizle AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ve yolunda olduğumuzu beyan etmek üzere bir araya geldik." ifadelerini kullanan Haşimoğlu, şunları kaydetti:

"SAYIN ERDOĞAN İLE HİZMET GÖRDÜK"

"Ülkemizin geleceği için belirleyici özellikteki 16 Nisan'daki halk oylamasında ülkemizin bekası ve istikrarı, milletimizin geleceği ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bozulması, en önemlisi de daha güçlü bir Türkiye için oyumuzun rengi, 'evet' olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ve özellikle bölgemiz 2002 yılından sonra Sayın Erdoğan ile hizmet, özgürlükler gördü ve insan hakları gördü. Ülkemizin kalkınmasına, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke içerisindeki ve Ortadoğu'daki hakimiyetine, Avrupa'ya olan tutumuna tahammül edemeyen dış güçler yolunu kesmek için her yolu denediler. Ama Allah'ın izniyle başaramadılar ve inanıyorum ki; bölge halkı ve Türkiye milleti bir daha böyle çirkin oyunların oynanmaması için referandumda, 'evet' diyecektir."

"CANIMIZI FEDA EDEREK TANKLARIN ÖNÜNE YATTIYSAK 'EVET' DEMELİYİZ"

Haşimoğlu, referandumda çıkacak "evet" oylarının yüksek çıkmasıyla ülkenin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında hiçbir engelin kalmayacağına inandıklarını aktararak, "Çıkacak sonuç anayasanın daha sivil ve demokratik hazırlanmasına da yol açacaktır. Ülkemizin zor gününde yollara çıkıp, canımızı ülkemize feda ederek, tankların önüne yattıysak sandıkta da gereken cevabı vermeli, 'evet' demeliyiz." dedi.

Heşar Haşimoğlu, Türkiye'nin bir bütün olduğunu vurgulayarak, aile olarak daha güçlü, özgür ve istikrarlı bir Türkiye için referandumda "evet" diyeceklerini aktardı.